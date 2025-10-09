Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Aile Festivali ne zaman başlıyor? Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde, Aile Yılı ilan edilen 2025’in en büyük organizasyonu Aile Festivali için vatandaşlar tarih ve etkinlik detaylarını araştırmaya başladı. Üç gün sürecek bu kapsamlı şenlik, yüz binlerce aileyi misafir etmeye hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aile Festivali ne zaman başlıyor? Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 18:33

Toplumun temel unsuru olan aile yapısına dikkati çekmek ve aile değerlerini kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle güçlendirmek maksadıyla düzenlenen Büyük Aile Festivali, bu yılın en görkemli durağı için hazırlıklarını tamamladı.

yılının ilan edilmesiyle birlikte ülke genelinde farklı etkinlikler yapılsa da, ’daki bu festival, en geniş kapsamlı ve yüksek katılımlı organizasyon olarak öne çıkıyor.

Aile Festivali ne zaman başlıyor? Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilecek

AİLEFEST NEDİR, NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Festivali, çerçevesinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ücretsiz ve geniş katılımlı bir etkinlikler bütünüdür.

Festival, tüm halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek olup, yalnızca giriş için çevrim içi kayıt yaptırılması gerekiyor.

Aile Festivali ne zaman başlıyor? Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilecek

Aile Festivali 10 Ekim 2025 Cuma günü ziyaretçilere kapılarını açacak.

3 gün devam edecek festival, 12 Ekim 2025 Pazar akşamı sona erecek.

Festival, her gün 11.00 - 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

2025 AileFest’in İstanbul’daki ana etkinliği, Yedikule Hisarı’nda düzenlenecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Aile Festivali’ne kimler katılabilir?
Festival, tamamen halka açık olup, aileler, çocuklar ve gençler dahil herkes ücretsiz olarak katılım sağlayabilir.
ETİKETLER
#istanbul
#2025
#Aile Yılı
#2025 Aile Yılı
#Toplumla İletişim
#Aile Festivali
#Yedikule Hisarı
#Ücretsiz Etkinlik
#Aile Festivali
#Yedikule Hisarı
#Ücretsiz Etkinlik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.