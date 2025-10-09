Aile Festivali ne zaman başlıyor? Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilecek

Toplumun temel unsuru olan aile yapısına dikkati çekmek ve aile değerlerini kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle güçlendirmek maksadıyla düzenlenen Büyük Aile Festivali, bu yılın en görkemli durağı için hazırlıklarını tamamladı.

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte ülke genelinde farklı etkinlikler yapılsa da, İstanbul’daki bu festival, en geniş kapsamlı ve yüksek katılımlı organizasyon olarak öne çıkıyor.

AİLEFEST NEDİR, NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Festivali, 2025 Aile Yılı çerçevesinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ücretsiz ve geniş katılımlı bir etkinlikler bütünüdür.

Festival, tüm halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek olup, yalnızca giriş için çevrim içi kayıt yaptırılması gerekiyor.

Aile Festivali 10 Ekim 2025 Cuma günü ziyaretçilere kapılarını açacak.

3 gün devam edecek festival, 12 Ekim 2025 Pazar akşamı sona erecek.

Festival, her gün 11.00 - 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

2025 AileFest’in İstanbul’daki ana etkinliği, Yedikule Hisarı’nda düzenlenecek.