Tuzla'da gemi bir anda yan yattı: İşçiler denize düştü, acı haber geldi

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bir geminin durduğu yerde yan yatmasıyla çok sayıda işçi yaralandı. Olayda görevliler denize düştü, bir işçi öldü.

BAKIM VE ONARIM SIRASINDA YAN YATTI



Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bakım ve onarım çalışmaları süren gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü.

RAMPA KAPAĞI ÜZERİNE DÜŞTÜ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.