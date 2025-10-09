Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Azerbaycan uçağının nasıl düşürüldüğünü Putin anlattı! Aliyev'e tazminat sözü verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. Rus lider, düşürülen Azerbaycan uçağı hakkında açıklamalarda bulundu ve tazminat açısından gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

09.10.2025
09.10.2025
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Kohi-Somon rezidansında, Rusya Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Görüşmede, Rus lider Putin, 25 Aralık 2024’te Bakü-Grozni seferini yapan AZAL’a ait "Embraer 190" tipi uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan uçağının nasıl düşürüldüğünü Putin anlattı! Aliyev'e tazminat sözü verdi

Olayın hemen arkasından Aliyev ile ilk telefon görüşmesinde, facianın Rus semalarında meydana gelmesinden ötürü özür dilemekle kalmayıp, kurbanların ailelerine içten taziyelerini de ilettiğini hatırlatan Putin, "Tüm bunları tekrarlamak, yinelemek istiyorum. Elbette anlaştığımız gibi, soruşturmaya mümkün olan her türlü desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan uçağının nasıl düşürüldüğünü Putin anlattı! Aliyev'e tazminat sözü verdi

PUTİN UÇAĞIN NASIL DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLATTI

Soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu ve felaketin nedenlerini genel olarak müzakere edebileceklerini dile getiren Putin, olayın birkaç koşulla bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Putin, şöyle devam etti:

"İlk neden, gökyüzünde bir Ukrayna insansız hava aracının olmasıydı. Facianın yaşandığı gece, sınırını geçen 3 insansız hava aracını takip ediyorduk. İkinci neden ise Rus hava savunma sistemindeki teknik arızalardı. Atılan iki füze doğrudan uçağa isabet etmedi. Eğer isabet etseydi, anında düşerdi. Ancak birkaç metre ötede, yaklaşık 10 metre uzaklıkta patladı ve muhtemelen kendi kendini imha etti. Yani hasar meydana geldi ancak esas olarak savaş başlıklarından değil, büyük olasılıkla füze enkazının kendisinden kaynaklandı."

Azerbaycan uçağının nasıl düşürüldüğünü Putin anlattı! Aliyev'e tazminat sözü verdi

Bu nedenle pilotun, olayı bir kuş sürüsüyle çarpışma olarak algıladığını ve bunu Rus hava trafik kontrolörlerine bildirdiğini dile getiren Putin, tüm bunların uçağın kara kutusuna kaydedildiğini, uçağın Mahaçkale'ye inmesinin tavsiye edildiğini belirtti.

Ancak pilotun kendi havaalanına ve ardından Kazakistan'a dönmeyi tercih ettiğini bildiren Putin, yine de olayın meydana gelmesiyle ilgili gerçeğin değişmediğine dikkati çekti.

RUSYA, AZERBAYCAN'A TAZMİNAT ÖDEYECEK

Bütün bunların dikkatlice yapılan analizlerde ve uçağın kara kutusunda yer aldığını aktaran Putin, "Elbette, bu tür trajik olaylarda gerektiği gibi tazminat açısından gereken her şey, Rus tarafınca yapılacak ve (olayla ilgili) tüm yetkililerin eylemleri yasal olarak değerlendirilecektir. Elbette, bu trajediyle ilişkilendirilen ailelere maddi ve manevi destek sağlamayı amaçlayan bu sözler, hayatını kaybedenlerin dönmesini sağlamaz." diye konuştu.

Azerbaycan uçağının nasıl düşürüldüğünü Putin anlattı! Aliyev'e tazminat sözü verdi

Bütün bunlara rağmen iki ülkenin ortak çıkarlarının birçok alanda birbirine yakın olduğunu belirten Putin, AZAL olayı ile ilgili sorunlara rağmen ticari ve ekonomik bağların geliştiğini ve başarılı şekilde gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Putin, "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi sayesinde insani bağlarımız her zaman yüksek seviyede olmuştur. Biz, bunun için size minnettarız ve elbette, bu ivmeyi sürdürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

ALİYEV'DEN PUTİN'E TEŞEKKÜR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de AZAL uçağının düşmesiyle ilgili olarak detaylı bilgiden dolayı Putin’e özel olarak teşekkür etti.

Olayın meydana geldiği gün St.Petersburg’daki gayriresmi Bağımsız Devletler Topluluğu liderler zirvesine objektif nedenlerden dolayı katılamadığını anımsatan Aliyev, "Bu durumu bizzat takip ettiğiniz için de teşekkür ederim. Defalarca görüş alışverişinde bulunduk ve ekip üyelerimiz sürekli iletişim halindeydi. Soruşturmayı bizzat siz (Putin) yönetiyorsunuz ve her şeyin objektif şekilde çözüleceğinden hiç şüphemiz yoktu." diye konuştu.

Azerbaycan uçağının nasıl düşürüldüğünü Putin anlattı! Aliyev'e tazminat sözü verdi

İki ülke arasındaki ilişkilerin bu yıl sadece ticari ve ekonomik ilişkilerde değil, diğer tüm alanlarda da başarılı şekilde geliştiğini dile getiren Aliyev, ticaret hacminin gelişiminde iyi bir ivme olduğunu, benzer şekilde, diğer tüm alanlarda da herhangi bir yavaşlama veya aksama olmadığını aktardı.

Aliyev, birlikte onayladıkları yol haritalarının başarıyla uygulandığını sözlerine ekledi.

