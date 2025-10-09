Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk serbest bırakıldı mı? İsrail alıkoymuştu

İsrail ablukasında olan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu'nda bulunan Türk isimlerin ülkeye dönüp dönmediği merak edildi.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NDA ALIKONULAN 3 TÜRK SERBEST BIRAKILDI MI?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket ettiğini duyurdu. Keçeli, X hesabından diğer Türk vatandaşlarının da yarın özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye gelmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Açıklamasında "Gerçekleşmesi halinde, söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz." denilen paylaşımda, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir." ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE'YE ULAŞTI MI, VARDI MI?

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu, insani yardım ulaştırmak için yola çıkmıştı. 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekne ile Mısır açıklarına ulaşmayı başarmıştı. 8 Ekim sabahı İsrail ordusunun saldırısı sonucunda alıkonuldular. Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldu.