Laszlo Krasznahorkai kimdir nereli? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü’nün kazananı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl ödüle layık görülen isim Laszlo Krasznahorkai oldu.

LASZLO KRASZNAHORKAİ KİMDİR?

Edebiyatçı, Macaristan’ın Romanya sınırına yakın Gyula kasabasında 1954 yılında dünyaya geldi.

Hukuk öğrenimi gördü, bir yayınevinde görev yaptı.

1985’te yayımlanan “Satantango” (Şeytan Tangosu) adlı ilk romanı, 1994’te senaryosunu kendi kaleme aldığı bir filme uyarlandı.

Krasznahorkai, Berlin, Fransa ve İspanya’ya giderek Batı Avrupa’daki çeşitli ülkelerde bulundu.

Yazarın Türkçeye çevrilmiş dört eseri mevcut:

Şeytan Tangosu

Savaş Savaş

Direnişin Melankolisi

Seiobo Orada, Aşağıdaydı

Laszlo Krasznahorkai, Torino Atı, Karanlık Armoniler gibi filmlerin senaryolarına imza attı.