Laszlo Krasznahorkai kimdir nereli? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi

2025 Nobel Edebiyat Ödülü, 71 yaşındaki Macar yazar ve senaryo yazarı Laszlo Krasznahorkai'ya takdim edilirken, yazarın yaşamı ve kariyeri de en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Laszlo Krasznahorkai kimdir nereli? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü’nün kazananı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl ödüle layık görülen isim Laszlo Krasznahorkai oldu.

Laszlo Krasznahorkai kimdir nereli? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi

LASZLO KRASZNAHORKAİ KİMDİR?

Edebiyatçı, ’ın Romanya sınırına yakın Gyula kasabasında 1954 yılında dünyaya geldi.

Hukuk öğrenimi gördü, bir yayınevinde görev yaptı.

1985’te yayımlanan “Satantango” (Şeytan Tangosu) adlı ilk romanı, 1994’te senaryosunu kendi kaleme aldığı bir filme uyarlandı.

Krasznahorkai, Berlin, Fransa ve İspanya’ya giderek Batı Avrupa’daki çeşitli ülkelerde bulundu.

Laszlo Krasznahorkai kimdir nereli? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi

Yazarın Türkçeye çevrilmiş dört eseri mevcut:

  • Şeytan Tangosu
  • Savaş Savaş
  • Direnişin Melankolisi
  • Seiobo Orada, Aşağıdaydı

Laszlo Krasznahorkai, Torino Atı, Karanlık Armoniler gibi filmlerin senaryolarına imza attı.

#Macaristan
#Laszlo Krasznahorkai
#Nobel Edebiyat Ödülü
#Şeytan Tangosu
#Edebiyat
#Aktüel
