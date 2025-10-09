Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Enes Batur YouTube kanalını kapattı mı, neden? Türkiye'nin en çok aboneye sahip kanalıydı

Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biri olan Enes Batur YouTube kanalını kapattı. Ünlü YouTuber'ın aldığı bu karar hayranları arasında büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Enes Batur'un YouTube kanalını neden kapattığı ise gündem oldu.

'da yayınladığı içerik ve oyun videolarıyla tanınan ünlü Enes Batur, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yer alan bütün videolarını kaldırmasıyla gündeme gelmişti.

Enes Batur bu kez dikkat çeken başka bir karar aldı. Enes Batur, 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını kapattı.

Ünlü YouTuber'ın hayranları tarafından Enes Batur YouTube kanalını neden kapattığı merak ediliyor.

ENES BATUR YOUTUBE KANALINI KAPATTI MI?

Enes Batur, 16 milyon aboneye sahip olan YouTube kanalını kapattı. Enes Batur'un YouTube kanalı, 'nin en çok aboneye sahip olan YouTube kanallarından biriydi.

ENES BATUR YOUTUBE KANALINI NEDEN KAPATTI?

Enes Batur, YouTube kanalını neden kapattığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü YouTuber'ın kanala uzun zamandır yeni video yüklememesine rağmen, aylık milyonlarca TL gelir elde ettiği iddia ediliyordu.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur, 9 Nisan 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Adanalı olan Enes Batur, Türkiye'nin ilk YouTuberlarından biri olarak biliniyor. YouTube'a ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları inceleme videolarıyla başlayan Enes Batur daha sonrasında oyun, komedi ve eğlence videoları yayınlamaya başladı.

Kısa sürede takipçi sayısını arttıran Enes Batur, 2017 yılında düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber ödülünü aldı. Ancak ödül daha sonra kendisinden geri alındı.2018 yılında 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nün sahibi oldu.

YouTube kariyerinin yanı sıra Enes Batur'un "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" ve "Enes Batur Gerçek Kahraman" adlı iki adet filmi bulunmaktadır.

Enes Batur'un, 29 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 16,4 milyon abonesi bulunuyor.

