Yaşam
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Antalya'da güneş yeniden yüzünü gösterdi, sahiller doldu

Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandı. Yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı.

'da yağışlı havanın ardından yeniden açan güneş, yerli ve yabancı turistleri sahile çekti.

Antalya'da yağışlı günlerin ardından yeniden yüzünü gösteren güneş, kentte hareketliliği artırdı. Havanın 22, suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte yazdan kalma bir gün yaşandı. Hafta ortasında Konyaaltı Sahili'ne akın eden yerli ve yabancı turistler, yaz mevsimini aratmayan bir gün geçirdi.

Bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken, kimileri sahil bandında yürüyüş yapıp hem güneşin hem de manzaranın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla kumsalda vakit geçirdi. Gün boyu sahil bandında yürüyüş yapanlar, Toros Dağları manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi.

'MEMLEKETİ ARADIM, ŞAŞIRDILAR'

Güneşi fırsat bilen Osman Anuş adlı vatandaş, Hakkari'den geldiğini belirterek Antalya'nın sıcak havasına hayran kaldığını söyledi. Anuş, "Hakkariliyim, arkadaşlarla konuştum havanın çok soğuk olduğunu söylediler. Denize gireceğimi söyledim, millet çok şaşırdı. Ve deniz son derece sıcak, da çok sıcak çok güzel. Şu anda güneşin çok fazla yakmaması için de örtünüyorum" dedi.

Sahilde denize giren Nuran Geçevi ise, "Çok mutluyum, dünyanın her tarafını gezdim ama Antalya gibisi yok. Denize girdim, deniz suyu çok güzeldi; ne çok sıcak ne de çok soğuk. Çıkınca biraz esinti oluyor ama havluyla korunabiliyorsun. Şu anki hava çok hoşuma gidiyor. Ne yakıcı bir güneş ne de üşüme. Denizin sesi, dalgası her şey çok huzurlu" ifadelerini kullandı.

