İş arayanlar dikkat! Hayalinizdeki mesleğe ulaşayım derken hayatınızı riske atıyor olabilirsiniz

İş arama süreci oldukça yorucu ve yıpratıcı bir süreç. Hayalindeki mesleğe istediği koşullarda ulaşabilmek isteyen pek çok kişi görüşmeden görüşmeye koşuyor. Ancak bazı kötü niyetli kişiler insanların bu ihtiyacını kullanarak mağduriyetlere neden oluyor. Bu kapsamda iş ararken hayatınızı riske atmamanız için bazı konulara dikkat etmek şart.
Hayal tacirleri işe ve paraya ihtiyacı olan insanları ağlarına düşürmek için farklı iş ilanları açıyor. Pek çok kişinin başvurduğu bu ilanlar, iş arama sürecindekilere hayatının şokunu yaşatıyor. Genellikle ilanlarda profesyonel bir iş yeri gibi görünen firmalar, daha ilk görüşmeden itibaren kendinden uzak durulması gerektiğine ilişkin ipuçları verirken, çalışma hayatına yeni başlayanlar kimi zaman bu tuzaklara düşebiliyor. İşte böyle bir durum içinde kalmamak için aşağıdaki maddelere dikkat etmek hayati önem taşıyor.
Akşam 6’dan sonra mülakat olmaz. Gitmeyi aklınızdan bile geçirmeyin.
"Kafede buluşalım", "Seni yoldan alalım" gibi teklifler varsa sakın gitmeyin.
Kurumsal mail yoksa, sadece WhatsApp/DM gibi sosyal medya uygulamaları ve ciddiyetsiz bir iletişim varsa orada bir sorun var demektir.
"Gelince anlatırız" "Sonra konuşuruz" denilen işten hayır gelmez.
CV sormadan özel hayat/fotoğraf sorgulayan kişi veya kurumlar profesyonel değildir.
Ofis diye gidilen yer bir apartman dairesiyse ve içeride sadece bir kişi varsa oradan derhal çıkın.
Özetle; içgüdülerinize güvenin. Bu tür bir durum yaşıyor ve bir şeyler "garip" hissettiriyorsa koşarak uzaklaşın. Çünkü profesyonel kurumlarda asla böyle durumlar yaşanmaz.