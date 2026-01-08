Menü Kapat
TGRT Haber
Çocuk yaşta uyuşturucu deposu gibi! Üzerinden çıkanlar şoke etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Saha çalışmaları kapsamında şüpheli hareketler sergilediği gerekçesiyle durdurulan 16 yaşındaki E.A'nın üzerinden, yüzlerce kilitli poşet içerisinde esrar ve kokain çıktı. Gözaltına alınan çocuk, emniyete götürüldü.

İzmir'de polis ekiplerini hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Çiğli ilçesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

16 yaşındaki E.A., saha çalışmaları kapsamında park içerisinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen adeta bir uyuşturucu deposu gibi hareket eden E.A.'nın üzerinden çıkanlar polis ekiplerini şoke etti. Yapılan aramada; 160 ayrı kilitli poşet içerisinde toplam 378 gram esrar, 16 ayrı kilitli poşet içerisinde 79.9 gram kokain, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile hazırlık için stoklanmış çok sayıda boş kilitli poşet ele geçirildi.

Çocuk yaşta uyuşturucu deposu gibi! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan E.A., gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

