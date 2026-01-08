Lavaboya gitmek için sınıftan çıktı, hayatını kaybetti! Sakarya'da acı olay

Sakarya'nın Karasu ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, ilçedeki bir ortaokul oldu.

Edinilen bilgiye göre, 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S., ders sırasında lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıktı.

Öğrencinin, birinci kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenildi. İ.S., henüz bilinmeyen bir nedenle camdan aşağıya düşerek ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun hızla yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında öğrenci, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan olaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.