Araç alacaklar dikkat! 2026’da en uygun SUV otomobiller belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında 2026 yılında yeni SUV modeller merak ediliyor. Yapılan araştırmalara göre yeni yılda en uygun fiyatlı SUV otomobil modelleri belli oldu. İşte detaylar...
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında 2026 yılında yine en önemli konu bütçe oluyor. Küresel ekonominin çalkantalı dönemi olmasına rağmen otomobil satışlarında ivme düşmüyor. İkinci el otomobiller yenilenmek istenince uygun fiyatlı sıfır otomobiller araştırıldı.
Elektrikli otomobil satışları haricinde benzinli-dizel SUV modeller de satışlarda ön sıralarda yer alıyor. Şehir içi uygun tasarımlı sportif olarak üretilen SUV markalar yeni ürettiği modelleri yeni yılda satışa sunacak.
Edmunds uzmanları 2026 yılı için özellikle SUV model araçları listeledi. Araştırmada araçların temel fiyatları, yakıt ekonomisini ve güvenlik derecelendirmeleri hesaba katıldı. İşte 2026 yılında uygun fiyatlı SUV modeller...
Honda Civic LX sedan
25.000 dolar civarında seyrediyor. 150 beygir gücündeki dört silindirli motoru, şehir içi ve şehirlerarası sürüşte EPA tarafından tahmin edilen 36 mpg yakıt tüketimi sağlıyor ve bu kompakt otomobil, çarpışma testlerinde olumlu sonuçlar aldı. Civic Hybrid modelleri şiddetle tavsiye edilir (49 mpg'ye kadar yakıt tüketimi), sürüş tutkunları ise Si sedan veya Type R hatchback'i tercih edebilir.
Toyota Camry
Camry, 43-51 mpg yakıt tüketimi sağlayan verimli bir hibrit güç aktarma sistemine sahiptir. Camry LE en uygun fiyatlı model olabilir, ancak en çok isteyeceğiniz sürücü destek özellikleri ve bilgi-eğlence teknolojilerini içerir. Daha sportif bir görünüm ve sürüş hissi için Camry SE öne çıkıyor. 2026 Toyota Camry'nin başlangıç fiyatı: 30.195 dolar
Hyundai Kona
Crossover SUV'ler, sundukları ek kullanışlılık, daha yüksek sürüş yüksekliği ve mevcut dört tekerlekten çekiş sistemiyle cazip geliyor. Küçük SUV segmentinde Edmunds, 2026 Hyundai Kona'yı öneriyor. Sınıfının en büyük modellerinden biri olan Kona, EPA'ya göre donanım seviyesine ve aktarma organına bağlı olarak ortalama 26-31 mpg yakıt tüketimine sahip ve etkileyici çarpışma testi derecelendirmelerine sahip. 2026 Hyundai Kona başlangıç fiyatı: 26.950 dolar
Kia Sportage Hybrid
Kia bu yıl, tasarım güncellemeleri ve yeni teknolojiler başta olmak üzere, 2026 Sportage Hybrid'de çok sayıda değişiklik yaptı. Yeni S ve X-Line donanım seviyeleri de mevcut. Bununla birlikte, en uygun fiyatlı versiyon (LX) aynı zamanda en yakıt tasarrufluğuyla öne çıkıyor. 2026 Kia Sportage Hybrid'in başlangıç fiyatı: 31.735 dolar
Hyundai Palisade: Orta Boy SUV
En üst düzey Palisade Calligraphy, görünüm, his ve donanım açısından son derece gösterişli. Bu da onu Acura'dan Volvo'ya kadar her şeye uygun fiyatlı bir alternatif haline getiriyor.
2026 Hyundai Palisade başlangıç fiyatı: 41.035 dolar