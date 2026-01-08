Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOGG fiyat listesi 2026 Ocak! TOGG T10X, T10F fiyatları ne kadar?

TOGG fiyat listesi 2026 Ocak ayı itibarıyla güncellendi. TOGG'un hem SUV segmentindeki T10X modelinde hem de sedan sınıfında yer alan T10F modelinde başlangıç fiyatları güncellendi. Opsiyon paketlerinde ise herhangi bir fiyat değişikliği uygulanmadı. Sedan ve SUV modellerine gelen fiyat güncellemesinin ardından 2026 yılının ilk kampanyası da duyuruldu. Kampanya kapsamında TOGG T10F modelini satın almak isteyen bireysel kullanıcılara T10F V2 ve T10F 4More için 600 bin liraya kadar 12 ayda yüzde 0 faizle kredi imkanı sunuluyor. Vatandaşlar tarafından TOGG T10X, T10F fiyatları ne kadar olduğu ise merak ediliyor.

TOGG fiyat listesi 2026 Ocak! TOGG T10X, T10F fiyatları ne kadar?
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un 2026 Ocak fiyat listesi belli oldu. Avrupa'nın en güvenli otomobilleri arasında yer alan ve Euro NCAP'ten 5 yıldız alan TOGG T10X ve T10F'in opsiyon paketlerinin fiyatları aynı kalırken, başlangıç fiyatları ise güncellendi. Yapılan fiyat güncellemesinin yanı sıra 2026 yılının ilk kampanyası da duyuruldu. Kampanya kapsamında yerli otomobil satın almak isteyen vatandaşlara 600 bin liraya kadar 12 ayda yüzde 0 faizle kredi imkanı sunulacak. Kampanyanın başlamasının ardından TOGG 2026 Ocak fiyat listesi, ne kadar olduğu gündeme geldi.

TOGG fiyat listesi 2026 Ocak! TOGG T10X, T10F fiyatları ne kadar?

TOGG FİYATLARI NE KADAR OLDU 2026?

TOGG tarafından paylaşılan güncel fiyat listesine göre TOGG T10X başlangıç SUV modelinin fiyatı 1 milyon 862 bin liradan 1 milyon 870 bin liraya yükseltildi. TOGG'un sedan modeli olan T10F'in ise başlangıç fiyatı 1 milyon 878 bin liradan, 1 milyon 886 bin liraya yükseldi. İki modelin de 2026 Ocak ayı itibarıyla başlangıç fiyatlarında sınırlı fiyat artışına gidilmiş oldu. Opsiyonel paketlerin fiyatları ise sabit tutuldu.

TOGG fiyat listesi 2026 Ocak! TOGG T10X, T10F fiyatları ne kadar?

2026 Ocak ayı itibarıyla TOGG T10X SUV modelinin farklı menzil ve özellikte olan paketlerinin fiyatları ise şöyle:

V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1.870.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.180.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More (4x4): 3.178.000 TL

TOGG fiyat listesi 2026 Ocak! TOGG T10X, T10F fiyatları ne kadar?

TOGG'un sedan modeli olan T10F'te ise farklı menzil ve özellikte olan paketlerinin fiyatları 2026 Ocak ayı itibarıyla şöyle oldu:

V1 RWD Standart Menzil (350 km): 1.886.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (623 km): 2.196.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More (523 km): 3.178.000 TL

T10X tarafında jantlar 40 bin lira, Teknoloji ve Konfor Paketi 50 bin lira, cam tavan ve Meridian premium ses sistemi 65 bin lira ve üst donanım V2 4 More'a özel Obsidiyen Tasarım Paketi de 100 bin lira olarak açıklandı. Bu paketlerde herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmadı.

TOGG fiyat listesi 2026 Ocak! TOGG T10X, T10F fiyatları ne kadar?

T10F modelinde de aynı şekilde fiyatlar korundu. TOGG'un sedan modelinde kış ve akıllı destek paketleri 30'ar bin lira, Teknoloji ve Konfor Paketi 40 bin Lira, Meridian ses sistemi ise 50 bin liradan satışa sunulmaya devam ediliyor.

TOGG fiyat listesi 2026 Ocak! TOGG T10X, T10F fiyatları ne kadar?

TOGG 2026 YILININ İLK KAMPANYASINI BAŞLATTI

TOGG 2026 yılı itibarıyla yeni kampanyasını da duyurdu. Kampanya kapsamında TOGG T10F modelini satın almak isteyen vatandaşlar T10F V2 ve T10F 4More için 600 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0 faizle kredi alabilecek. Vadeyi uzatmak isteyen vatandaşlar için ise T10F 4More 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,33 oranında faiz avantajı ile taksit imkanı sunuluyor.

TOGG fiyat listesi 2026 Ocak! TOGG T10X, T10F fiyatları ne kadar?

T10X V2 modeli için de kampanya başlatıldığı duyuruldu. Yapılan duyuruya göre T10X V2 için 400 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz ile 33 bin 334 lira ödeme imkanı verilecek. TOGG'un diğer kampanyalarına ise vatandaşlar resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

