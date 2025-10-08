Menü Kapat
Necmettin Çalışkan kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu'nda bulunuyordu

Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'ndaki gemilere İsrail tarafından saldırı yapıldı. Saldırıda Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın bulunduğu gemi İsrail güçleri tarafından hukuksuz olarak alıkonuldu. Vatandaşlar tarafından Necmettin Çalışkan kimdir, hangi partiden olduğu araştırılıyor.

Gazze'ye insanı yardım taşıyan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu, seyir halindeyken 'in müdahalesine maruz kaldı. Gemide bulunan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan hukuksuz olarak alıkonulduğunu açıkladı.

Vatandaşlar tarafından Necmettin Çalışkan kimdir, hangi partiden olduğu merak ediliyor.

NECMETTİN ÇALIŞKAN HANGİ PARTİDEN?

Necmettin Çalışkan, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen genel seçimlerde 'nden Hatay Milletvekili olarak seçildi.

Necmettin Çalışkan kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu'nda bulunuyordu

NECMETTİN ÇALIŞKAN KİMDİR?

Necmettin Çalışkan 1973 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Ezher Üniversitesi İlahiyet Fakültesi'nden mezun olan Necmettin Çalışkan, Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent ve Doçent unvanlarını alan Necmettin Çalışkan, TBMM'Nin 20. döneminde Refah Partisi grubunda milletvekili danışmanlığı yaptı.

12 yıl boyunca Saadet Partisi Hatay İl Başkanlığı yapan Necmettin Çalışkan, 14 Mayıs 2023 yerel seçimlerinde Hatay Milletvekili oldu. Günümüzde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Hatay İl sorumluluğu görevlerine devam etmektedir.

ETİKETLER
#İsrail
#saadet partisi
#gaza
#Özgürlük Filosu
#Necmettin Çalışkan
#Hatay Milletvekili
#Aktüel
