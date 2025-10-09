Bu hafta halka arz var mı? 2025 halka arz olacak şirketler listesi

Yatırımcıların yakından takip ettiği 2025 halka arz takvimine göre halka arz olacak şirketlerin duyuruları bekleniyor.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 9 EKİM 2025?

9 Ekim Perşembe günü güncel halka arz takvimi gündeme gelirken şu an için yeni hisse bildirisi bulunmuyor. En son DOF Robotik halka arz olurken borsada işlem görme süreci tamamlandı. Önümüzdeki günlerde yeni halka arz hisselerinin SPK tarafından açıklanması bekleniyor.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER VE HİSSELER 2025

Henüz SPK tarafından resmi olarak duyurulmayan fakat taslak halinde karşımıza çıkan birçok şirket bulunuyor. Taslak olarak kalan hisselerin önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor. İşte taslak olan halka arz şirketleri:



Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.

Selectum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Taksim Holding A.Ş.

Mpg Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İdç Liman İşletmeleri A.Ş.

Gümüşoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Naturel Holding A.Ş.

Evofone Teknoloji A.Ş.

Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Biosys Biyomedikal Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.

Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Demes Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Adra Holding A.Ş.

Proline Pvc Plastik A.Ş.

Re Pie Yatırım Holding A.Ş.

Başakkent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kuzuoğlu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Panda Alüminyum A.Ş.

(Tredaş) Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

İz Baskı San. ve Tic. A.Ş.

Ral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sanat Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.

Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Separ Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Beyoğlu Çikolata Sanayi Tic. A.Ş.

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Tic. A.Ş.

Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Doğa Sigorta A.Ş.

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.

Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri A.Ş.

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.

Başakkent Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Vaden Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özova Tarım A.Ş.

Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.

Efor Gübre Madencilik San. Tic. A.Ş.

Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İnfinia Mühendislik A.Ş.

Efg Elektrik Enerji A.Ş.

Pasifik Holding A.Ş.

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.

Fcr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Fide Konserve Gıda San. A.Ş.

Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Zebrano Mobilya Teknolojileri A.Ş.

Hür Çelik Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dbe Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.

Nmt Lojistik A.Ş.

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

Milk Academy Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Aksam Otogong İç ve Dış Tic. A.Ş.

Kisan İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Pürsan Pigment Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Club Jolly Turizm ve Tic. A.Ş.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.

Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.