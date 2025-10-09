Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bu hafta halka arz var mı? 2025 halka arz olacak şirketler listesi

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan 2025 halka arz takvimi belli oldu. En son DOF Robotik halka arz olurken yeni hisseler ve şirketlerin SPK tarafından duyurulması bekleniyor. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan şirketler 2025 halka arz takviminde yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu hafta halka arz var mı? 2025 halka arz olacak şirketler listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 16:21

Yatırımcıların yakından takip ettiği 2025 halka arz takvimine göre halka arz olacak şirketlerin duyuruları bekleniyor.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 9 EKİM 2025?

9 Ekim Perşembe günü güncel halka arz takvimi gündeme gelirken şu an için yeni hisse bildirisi bulunmuyor. En son DOF Robotik halka arz olurken borsada işlem görme süreci tamamlandı. Önümüzdeki günlerde yeni halka arz hisselerinin tarafından açıklanması bekleniyor.

Bu hafta halka arz var mı? 2025 halka arz olacak şirketler listesi

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER VE HİSSELER 2025

Henüz SPK tarafından resmi olarak duyurulmayan fakat taslak halinde karşımıza çıkan birçok şirket bulunuyor. Taslak olarak kalan hisselerin önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor. İşte taslak olan halka arz şirketleri:

Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.

Selectum Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.

Taksim Holding A.Ş.

Mpg Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İdç Liman İşletmeleri A.Ş.

Gümüşoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Bu hafta halka arz var mı? 2025 halka arz olacak şirketler listesi

Naturel Holding A.Ş.

Evofone Teknoloji A.Ş.

Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Biosys Biyomedikal Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.

Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Demes Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Adra Holding A.Ş.

Proline Pvc Plastik A.Ş.

Re Pie Yatırım Holding A.Ş.

Başakkent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kuzuoğlu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Panda Alüminyum A.Ş.

(Tredaş) Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Bu hafta halka arz var mı? 2025 halka arz olacak şirketler listesi

İz Baskı San. ve Tic. A.Ş.

Ral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sanat Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.

Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Separ Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Beyoğlu Çikolata Sanayi Tic. A.Ş.

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Tic. A.Ş.

Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Bu hafta halka arz var mı? 2025 halka arz olacak şirketler listesi

Doğa Sigorta A.Ş.

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.

Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri A.Ş.

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.

Başakkent Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Vaden Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özova Tarım A.Ş.

Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.

Bu hafta halka arz var mı? 2025 halka arz olacak şirketler listesi

Efor Gübre Madencilik San. Tic. A.Ş.

Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İnfinia Mühendislik A.Ş.

Efg Elektrik Enerji A.Ş.

Pasifik Holding A.Ş.

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.

Fcr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bu hafta halka arz var mı? 2025 halka arz olacak şirketler listesi

Fide Konserve Gıda San. A.Ş.

Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Zebrano Mobilya Teknolojileri A.Ş.

Hür Çelik Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dbe Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.

Nmt Lojistik A.Ş.

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

Bu hafta halka arz var mı? 2025 halka arz olacak şirketler listesi

Milk Academy Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Aksam Otogong İç ve Dış Tic. A.Ş.
Kisan İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Pürsan Pigment Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Club Jolly Turizm ve Tic. A.Ş.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.

Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.

ETİKETLER
#borsa
#yatırım
#şirketler
#Spk
#Halka_arz
#Hisse_sözleşmesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.