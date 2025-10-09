Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Sanayi metalinde rekor seviye! Hangi ürün ve sektörler etkilenecek?

Sanayi dünyasında lokomotif bir emtia olan alüminyum son 52 haftanın zirvesine çıkarak üretim maliyetlerini yukarı çekti. İnşaat, otomotiv, beyaz eşya ve ambalaj gibi birçok sektörü etkileyecek olan bu gelişme dolaylı yoldan fiyatlara yansıyacak mı?

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 16:33

Küresel piyasalarda alüminyum fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği tarifeler, Çin'in üretim kapasitesinde sınıra yaklaşması, jeopolitik gerilimler ve artan arz endişelerinin etkisiyle yükselmeye devam ediyor.

Sanayi metalinde rekor seviye! Hangi ürün ve sektörler etkilenecek?

Özellikle sanayide büyük rol oynayan alüminyum, inşaat, otomotiv, ambalaj, elektrik-elektronik gibi birçok alanda kullanılıyor. Bu emtiadaki fiyat değişiklikleri bu nedenle birçok ürünün satış fiyatını dolaylı yoldan etkiliyor.

Sanayi metalinde rekor seviye! Hangi ürün ve sektörler etkilenecek?

Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden işlem gören emtiaları tırmandırıyor. Bu nedenle son günlerde altın, gümüş, platin, paladyum gibi emtiaların fiyatları yükseliyor.

Sanayi metalinde rekor seviye! Hangi ürün ve sektörler etkilenecek?

Aynı sebeple alüminyum fiyatları 2,809 dolara fırlayarak son 52 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Alüminyum Enstitüsü verileri, küresel üretim seviyelerinde henüz anlamlı bir yavaşlama olmadığını gösteriyor.

Sanayi metalinde rekor seviye! Hangi ürün ve sektörler etkilenecek?

2026'DA ALÜMİNYUM NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar, 2026 yılı sonuna kadar alüminyumun ton başına 3 bin dolara çıkmasını bekliyor.

Sanayi metalinde rekor seviye! Hangi ürün ve sektörler etkilenecek?

ALÜMİNYUM FİYATLARININ YÜKSELMESİ NELERİ DEĞİŞTİRİR?

Alüminyum sanayide birçok üretim zincirinin amirali olduğu için bu değerli metaldeki fiyat artışı birçok sektörde üretim maliyetlerini ve dolaylı olarak satış fiyatlarını yükseltebilir. Alüminyum fiyatlarının yükselmesi inşaat ve altyapı maliyetlerinin yükselmesine bu da dolaylı yoldan konut fiyatlarının artmasına neden olabilir.

Sanayi metalinde rekor seviye! Hangi ürün ve sektörler etkilenecek?

Otomotiv sektörü maliyet baskısı altında sıkışabilir bu da yine dolaylı olarak araç fiyatlarında yükselişlere neden olabilir. Beyaz eşya, elektronik ürünler, ambalaj sektörü de bu artıştan nasibini alabilir.

Sanayi metalinde rekor seviye! Hangi ürün ve sektörler etkilenecek?

