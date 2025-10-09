Sanayi metalinde rekor seviye! Hangi ürün ve sektörler etkilenecek?

Küresel piyasalarda alüminyum fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği tarifeler, Çin'in üretim kapasitesinde sınıra yaklaşması, jeopolitik gerilimler ve artan arz endişelerinin etkisiyle yükselmeye devam ediyor.

Özellikle sanayide büyük rol oynayan alüminyum, inşaat, otomotiv, ambalaj, elektrik-elektronik gibi birçok alanda kullanılıyor. Bu emtiadaki fiyat değişiklikleri bu nedenle birçok ürünün satış fiyatını dolaylı yoldan etkiliyor.

Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden işlem gören emtiaları tırmandırıyor. Bu nedenle son günlerde altın, gümüş, platin, paladyum gibi emtiaların fiyatları yükseliyor.

Aynı sebeple alüminyum fiyatları 2,809 dolara fırlayarak son 52 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Alüminyum Enstitüsü verileri, küresel üretim seviyelerinde henüz anlamlı bir yavaşlama olmadığını gösteriyor.

2026'DA ALÜMİNYUM NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar, 2026 yılı sonuna kadar alüminyumun ton başına 3 bin dolara çıkmasını bekliyor.

ALÜMİNYUM FİYATLARININ YÜKSELMESİ NELERİ DEĞİŞTİRİR?

Alüminyum sanayide birçok üretim zincirinin amirali olduğu için bu değerli metaldeki fiyat artışı birçok sektörde üretim maliyetlerini ve dolaylı olarak satış fiyatlarını yükseltebilir. Alüminyum fiyatlarının yükselmesi inşaat ve altyapı maliyetlerinin yükselmesine bu da dolaylı yoldan konut fiyatlarının artmasına neden olabilir.

Otomotiv sektörü maliyet baskısı altında sıkışabilir bu da yine dolaylı olarak araç fiyatlarında yükselişlere neden olabilir. Beyaz eşya, elektronik ürünler, ambalaj sektörü de bu artıştan nasibini alabilir.