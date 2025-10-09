Teneffüste oynarken fenalaştı! 1'inci sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Kategoriler
Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki Mehmet Avdan İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencisi Baturalp Çakmak teneffüste arkadaşlarıyla oynarken bir anda fenalaştı. Küçük çocuğun yer yığıldığı görenler 112'yi aradı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini okulda yaptığı küçük Baturalp Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanedeki yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Beylikova Yunus Emre Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
7 yaşındaki Baturalp Çakmak'ın kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunun yapacağı inceleme ardından kesinlik kazanacak.