14°
Yaşam
Boşandığı eşini darp etti çocuklarını rehin aldı! Küçük çocukların yalvarışları yürekleri dağladı

Aksaray'da çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşinin evine gelen 41 yaşındaki Süheyl I. dehşet saçtı. 35 yaşındaki eski eşini darp eden şahıs 3 çocuğun annesi Hasret K.'nin evden kaçmasıyla çılgına döndü. Çocuklarını bıçak zoruyla rehin alarak balkona çıktı.

Aksaray'da çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşinin evine gelen 41 yaşındaki Süheyl I. çocuklarına dehşeti yaşattı. Önce 35 yaşındaki eski eşi Hasret K.'yı darp eden şahıs ardından çocuklarını zoruyla rehin aldı. Alkollü olduğu öğrenilen şahsın üzerine bıçakla yürüdükten sonra Hasret K'nin evi terk etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Çocukları mahsur kalan anne ekiplerini çağırdı.

3 ÇOCUĞUNU EVİN BALKONUNA KAPATTI

Taşpazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan Süheyl I. (41), velayeti boşandığı eşi Hasret K.'de (35) olan 3 çocuğunu görme bahanesiyle eski eşinin evine gitti. Eve girdikten sonra eşiyle tartışıp kadını darbeden Süheyl I., alkolün de etkisiyle iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla kadının üzerine yürüdü. Korkan kadın evden kaçarken, çocuklarından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girmek istedi ancak Süheyl I. ekiplere kapıyı açmadı. 3 çocuğunu alıp evin balkonuna çıkan şahıs, eski karısını eve çağırdı.

Boşandığı eşini darp etti çocuklarını rehin aldı! Küçük çocukların yalvarışları yürekleri dağladı

ÇOCUKLARIN YALVARIŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Sinir krizi geçiren kadına olay yerine gelen ambulansta müdahale edilirken, balkonda çocuklarını rehin alan adam ısrarla eski karısının eve gelmesini istedi. Bu sırada balkondan gözyaşları içinde annesine seslenen çocuklar, "Anne ne olur gel" diye feryat etti. Çocukları almak için olay yerine itfaiye çağıran polis ekipleri, itfaiyenin gelmesiyle ilk önce çocukları kurtarma hava yastığına atlatarak almak istedi.

POLİSE SANDALYE ATTI

Çocukların balkondan alınacağını fark eden baba, balkonda bulduğu bardak, sandalye gibi birçok eşyayı aşağıya atarak polis ve itfaiyeyi uzaklaştırdı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli çalışma yapan polis ekipleri, savcının talimatıyla koç başıyla dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuklar kurtarılırken, Süheyl I. polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Ters kelepçe takılarak daireden çıkarılan şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boşandığı eşini darp etti çocuklarını rehin aldı! Küçük çocukların yalvarışları yürekleri dağladı
