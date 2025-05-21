Ünlü mücevher tasarımcısına eşinden şantaj: Çocuklarını kaçırıp 2 milyon lira istedi

Antalya'da mücevher tasarımcısı Hasan Tuluk'un eşi Berna Tuluk 2022 yılında iki kızını yasa dışı yollarla Belçika'ya kaçırdı. 3 yıldır kızlarının ne yüzünü gören ne de sesini duyan Tuluk son olarak eşinden gelen mesajla şoke oldu. Kızlarına kavuşmak için 3 yıldır hukuk mücadelesi veren baba Tuluk, eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Hasan Tuluk eşinin kızlarını teslim etme karşılığında kendisinden 2 milyon Euro istediğini söyledi.

Antalya'da yaşayan kuyumcu ve kıymetli taşlar uzmanı Hasan Tuluk, eşi Berna Tuluk'un kızlarını Belçika'ya kaçırmasıyla hayatının en zor günlerini yaşıyor. İddiaya göre Berna Tuluk, 2022'de çocukları Alime Nur ile Esila'yı bir kamyonun kasasında yasa dışı yollarla pasaportsuz şekilde Belçika'ya kaçırdı.

160 SUÇ DUYURUSU YAPTI

Eşinin çetelerden yardım alarak kızlarını kaçırdığını söyleyen baba Hasan Tuluk, tam 160 suç duyurusu yaptı. "Belçika mahkemeleri kızların velayetini bana verdi ancak eşim ve erkek arkadaşı karara uymuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Asır'ın haberine göre kızlarına ulaşamayan baba Tuluk, konuyla ilgili savcılığa 100'ün üzerinde müracaat yaptı. Bu süreçte aile mahkemesine çocuklarının Belçika'ya kaçırıldığına dair deliller de sunan Tuluk, konunun Belçika mahkemesine intikal etmesini sağladı.

KIZLARININ KARŞILIĞINDA 2 MİLYON EURO İSTEDİ!

Belçika'daki davayı kazanan baba Tuluk, "2024 kasım ayında çocuklarımın Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak eşim ve erkek arkadaşı Belçika mahkemesinin verdiği karara uymadılar. Çocuklarımın yaşadığı eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edildi. Evlatlarımın sağlığı ile ilgili ciddi endişelerim var" ifadelerini kullandı. Eşi Berna Tuluk'un kızlarını teslim etme karşılığında kendisinden 2 milyon Euro istediğini de anlatan baba Hasan Tuluk, yardım çağrısı yaptı.

3 YILDIR KIZLARINI GÖRMEDİ

İş yerini kapatıp 3 yıldır kendisini sadece kızlarına kavuşmaya adayan ve Belçika ve Türkiye'de tuttuğu avukatlar sayesinde bilinçlendiğini belirten Hasan Tuluk, "Yüzlerce suç duyurusunda bulundum ancak sonuç yok. 3 yıl geçmesine rağmen ne kızlarımı gördüm nede bir kez seslerini duydum.

Her gün acı içinde uyanıp acı içinde birkaç saat de olsa uyumaya çalışıyorum. Kızlarımı istiyorum, kızlarım olmadan hayat bana haram, 3 yıldır ne çalışabiliyorum sanki yaşayan bir ölüyüm. Yardımı olabilecek herkesten yardım bekliyorum. Belçika'da bulunan kızlarım Alime Nur Tuluk ile Esila Tuluk'a kavuşmak tek hayalim" ifadelerini kullandı.