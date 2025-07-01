Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Korkunç köpek balığı saldırısı: Çocuğun yardımına koşanlar da vahşi hayvanla karşı karşıya kaldı

Avustralya'da bir çocuk kalabalık bir plajda köpek balığı saldırısına uğradı. Çocuğun yardımına çevredekiler koştu ve o esnada gizlenen köpek balığıyla karşı karşıya kaldılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 13:00

Avustralya'da Yeni Güney Galler'deki Bogangar'daki Cabarita Plajı'nda 16 yaşındaki bir çocuk köpek balığı saldırısına uğradı. İki metrelik köpek balığı, çocuğun sağ tarafını parçaladığı, bacağında, elinde ve kolunda ciddi yaralanmalara neden oldu.

Korkunç köpek balığı saldırısı: Çocuğun yardımına koşanlar da vahşi hayvanla karşı karşıya kaldı

KÖPEK BALIĞI ÇOCUĞUN ARKASINDAYDI

Çocuğun yardımına çevredekiler koştu ve o esnada köpek balığının hala çocuğun hemen arkasında gizlendiğini fark ettiler. New York Post'un haberine göre, yardımsever bir kişi, köpek balığını uzaklaştırmak için cesur bir yumruk attı o esnada çevredekilerin çığlıklarının duyulduğu belirtildi.

Korkunç köpek balığı saldırısı: Çocuğun yardımına koşanlar da vahşi hayvanla karşı karşıya kaldı

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler, saldırıya uğrayan genci güvenli bir yere taşıdılar. O esnada orada bulunan bir sağlık görevlisi gence yardım etti ve kanamasını durdurmak için turnike uyguladı.

Korkunç köpek balığı saldırısı: Çocuğun yardımına koşanlar da vahşi hayvanla karşı karşıya kaldı

Sağlık görevlileri olay yerine ulaştıktan sonra genç, ciddi ancak stabil durumda bir şekilde helikopterle Gold Coast Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Köpek balığı bir anda fırladı, kafasına çarptı! Yem olmaktan böyle kurtuldu
5 yaşındaki kızları çocukluk çağı Alzheimer'ına yakalandı! Aile neler yaşadıklarını anlattı
ETİKETLER
#çocuk
#yaralanma
#köpek balığı saldırısı
#Bogangar
#Cabarita Plajı
#Yalnız
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.