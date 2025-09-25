Elektrikli araç yangınlarına sıra dışı çözüm: Batarya 6 metre uzağa fırlatılacak

Elektrikli araçlarda en çok tartışılan güvenlik sorunlarından biri olan batarya yangınlarına karşı alışılmadık bir yöntem tanıtıldı. Çin Araç Çarpışma Onarım Teknik ve Araştırma Merkezi ile Joyson Electronics, yolcuları korumayı hedefleyen deneysel bir sistemi Chery'nin iCar 03 modeli üzerinde gösterdi.

Sistemin çalışma prensibi basit: Yüksek voltajlı bataryada termal kaçak belirtileri saptandığında, yani hücreler kontrol edilemeyecek şekilde ısınmaya başladığında devreye giren mekanizma, bataryayı aracın gövdesinden yalnızca bir saniye içinde 3-6 metre uzağa fırlatıyor. Patlama benzeri bir sesle çalışan sistem, hava yastığında kullanılan gaz jeneratörüne benzer bir teknolojiyle işliyor.

SİSTEM YANAN BATARYAYI ÇUKURA FIRLATIYOR

CNBeta'da paylaşılan tanıtım videosunda bataryanın büyük bir gürültüyle yakındaki çukura fırlatıldığı, ardından hızla örtülerek izole edildiği görüldü. Amaç batarya alev almadan önce yolculardan güvenli mesafeye taşımak.

Ancak ağırlığı birkaç yüz kilogramı bulabilen bir bataryanın yüksek hızda savrulmasının yeni riskler doğurabileceği da dile getiriliyor. Uzmanlara göre, eğer bu çözüm seri üretim araçlara entegre edilirse, çevrede yayalara veya diğer araçlara çarpma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kamera ve radar sistemleriyle desteklenmesi kaçınılmaz olacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan çalışmaya ilişkin ayrıntılar paylaşılmış değil. Ne Çin Araç Çarpışma Onarım Teknik ve Araştırma Merkezi ne de Joyson Electronics teknolojinin otomotiv endüstrisine sunulup sunulmayacağı konusunda bilgi verdi.

Elektrikli araç yangınlarının temel nedeni, batarya hücrelerindeki anot ve katodun temas ederek kısa devre oluşturması. Ortaya çıkan yoğun ısı komşu hücrelere yayılarak zincirleme reaksiyona yol açıyor. Bu sürece termal kaçak adı veriliyor ve sıcaklık 1000 santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor. Reaksiyon başladıktan sonra geri çevirmek neredeyse imkansız.

Avustralya merkezli EV FireSafe'in verilerine göre, yaşanan endişelere karşın elektrikli araç batarya yangınları nadir görülüyor. Yapılan araştırmada 2010 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında dünya genelinde toplam 393 doğrulanmış batarya yangını kayıtlara geçti.