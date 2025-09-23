Menü Kapat
26°
 Hüseyin Bahcivan

Hangi otomobillerin fiyatları düşecek? Amerikan arabaları ucuzlayacak mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar yürürlükten kaldırıldı. Kararın yürürlükten kaldırılmasının ardından vatandaşlar tarafından Amerikan arabaları ucuzlayacak mı, hangi otomobillerin fiyatları düşeceği merak edilmeye başlandı.

Haber Merkezi
23.09.2025
23.09.2025
Türkiye'de 2018 yılında ABD menşeli binek otomobiller gibi bazı ürünlerin ithalatına ek vergi getirilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre ABD yapımı otomobillere uygulanan yüzde 60 ek sona erdi.

Ek gümrük vergilerinin kaldırılmasının ardından vatandaşlar Amerikan arabaları ucuzlayacak mı, hangi otomobillerin fiyatlarının düşeceğini merak etmeye başladı.

AMERİKAN ARABALARI UCUZLAYACAK MI?

Ek gümrük vergisinin kaldırılması, ABD üretimi araçların fiyatlarında doğrudan bir düşüş anlamına gelmiyor. Ek gümrük vergisinin kaldırılması sadece ithalat maliyetlerinin azalmasına neden olacak.

Bu kapsamda vergi azalmasıyla birlikte ABD'de üretilen bazı otomobillerde fiyatları dolaylı yoldan ve orta vadede düşüş gösterebilir.

HANGİ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI DÜŞECEK?

Vergi düzenlemesinin ardından orta vadede ABD'de üretilen , , Jeep gibi şirketlerin bazı modellerinin fiyatlarında düşüş göstermesi bekleniyor.

Ayrıca vergi düzenlemesinin ardından, maliyetleri nedeniyle bugüne kadar Türkiye pazarına sunulmayan birçok otomobil modelinin, getirilme ihtimali bulunuyor.

ABD merkezli bazı otomobil markaları şöyle:

Ford, Tesla, Jeep, Cadillac, Chevrolet, Dodge, GMC, Chrysler, Buick, Lincoln, Hummer

