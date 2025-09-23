Hangi otomobillerin fiyatları düşecek? Amerikan arabaları ucuzlayacak mı?

Türkiye'de 2018 yılında ABD menşeli binek otomobiller gibi bazı ürünlerin ithalatına ek vergi getirilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre ABD yapımı otomobillere uygulanan yüzde 60 ek gümrük vergisi sona erdi.

Ek gümrük vergilerinin kaldırılmasının ardından vatandaşlar Amerikan arabaları ucuzlayacak mı, hangi otomobillerin fiyatlarının düşeceğini merak etmeye başladı.

AMERİKAN ARABALARI UCUZLAYACAK MI?

Ek gümrük vergisinin kaldırılması, ABD üretimi araçların fiyatlarında doğrudan bir düşüş anlamına gelmiyor. Ek gümrük vergisinin kaldırılması sadece ithalat maliyetlerinin azalmasına neden olacak.

Bu kapsamda vergi azalmasıyla birlikte ABD'de üretilen bazı otomobillerde fiyatları dolaylı yoldan ve orta vadede düşüş gösterebilir.

HANGİ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI DÜŞECEK?

Vergi düzenlemesinin ardından orta vadede ABD'de üretilen Ford, Tesla, Jeep gibi şirketlerin bazı otomobil modellerinin fiyatlarında düşüş göstermesi bekleniyor.

Ayrıca vergi düzenlemesinin ardından, maliyetleri nedeniyle bugüne kadar Türkiye pazarına sunulmayan birçok otomobil modelinin, getirilme ihtimali bulunuyor.

ABD merkezli bazı otomobil markaları şöyle:

Ford, Tesla, Jeep, Cadillac, Chevrolet, Dodge, GMC, Chrysler, Buick, Lincoln, Hummer