Yüzde 60 ek vergi kaldırıldı: Bu otomobillerin fiyatı ucuzlayacak

Türkiye tarafından 2018'de binek otomobil, yaprak tütün, alkollü içecekler ve makyaj malzemelerinin de olduğu bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatına getirilen ek vergiler kaldırıldı. ABD yapımı otomobillere uygulanan yüzde 60 ek gümrük vergisi artık sona erdi. Ek vergi indirimiyle birlikte Türkiye'de ithal ürünlerin satışı ile ilgili yeni bir döneme geçilmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar yürürlükten kaldırıldı.

BU OTOMOBİLLERİN FİYATLARI DÜŞECEK

Ek gümrük vergilerinin kaldırılması, ABD üretimi araçların satış fiyatlarında doğrudan bir düşüş anlamına gelmese de, ithalat maliyetlerinin azalmasına neden olacak. Bu vergi azalmasıyla ABD’de üretilen Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla gibi şirketlerin bazı modellerinin fiyatları dolaylı yoldan ve orta vadede düşüş gösterecek.

Vergi düzenlemesi öncesinde BMW’nin ABD’de üretilen X5 modeli gibi birçok araç, maliyetler nedeniyle Türkiye pazarına getirilmiyordu. Piyasaların bu değişim sonrası hareketlenebileceği tahmin ediliyor.

OTOMOBİL İTHALATINA DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı da otomobil ithalatında yeni düzenlemeye gitti. Yeni karara göre Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması olan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükleri uygulanacak. Ek mali yükümlülükler araç tipine göre değişiklik gösterecek.

ABD MERKEZLİ OTOMOBİLLER HANGİLERİ?

Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Jeep, Lincoln, Hummer, Ram, Tesla, Lucid, Rivian, Fisker, Canoo, Bollinger, Faraday Future.