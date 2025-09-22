Menü Kapat
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Yüzde 60 ek vergi kaldırıldı: Bu otomobillerin fiyatı ucuzlayacak

ABD menşeli bazı ürünlerde 2018’den bu yana uygulanan ek vergiler dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmi Gazete ilanıyla birlikte kaldırıldı. Ek vergilerin kaldırılması akıllara otomobil sektöründe fiyatların düşeceği ve hem sıfır hem de ikinci el pazarında hareketli günler başlayacağı ihtimalini getirdi. Peki Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla gibi ABD üretimli otomobiller ucuzlayacak mı? İşte vergi mevzuatında tüm detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
10:29
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
10:29

tarafından 2018'de binek , yaprak tütün, alkollü içecekler ve makyaj malzemelerinin de olduğu bazı menşeli ürünlerin ithalatına getirilen ek kaldırıldı. ABD yapımı otomobillere uygulanan yüzde 60 ek gümrük vergisi artık sona erdi. Ek vergi indirimiyle birlikte Türkiye'de ithal ürünlerin satışı ile ilgili yeni bir döneme geçilmiş oldu.

Yüzde 60 ek vergi kaldırıldı: Bu otomobillerin fiyatı ucuzlayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar yürürlükten kaldırıldı.

Yüzde 60 ek vergi kaldırıldı: Bu otomobillerin fiyatı ucuzlayacak

BU OTOMOBİLLERİN FİYATLARI DÜŞECEK

Ek gümrük vergilerinin kaldırılması, ABD üretimi araçların satış fiyatlarında doğrudan bir düşüş anlamına gelmese de, maliyetlerinin azalmasına neden olacak. Bu vergi azalmasıyla ABD’de üretilen Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla gibi şirketlerin bazı modellerinin fiyatları dolaylı yoldan ve orta vadede düşüş gösterecek.

Yüzde 60 ek vergi kaldırıldı: Bu otomobillerin fiyatı ucuzlayacak

Vergi düzenlemesi öncesinde BMW’nin ABD’de üretilen X5 modeli gibi birçok araç, maliyetler nedeniyle Türkiye pazarına getirilmiyordu. Piyasaların bu değişim sonrası hareketlenebileceği tahmin ediliyor.

Yüzde 60 ek vergi kaldırıldı: Bu otomobillerin fiyatı ucuzlayacak

OTOMOBİL İTHALATINA DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı da otomobil ithalatında yeni düzenlemeye gitti. Yeni karara göre Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması olan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükleri uygulanacak. Ek mali yükümlülükler araç tipine göre değişiklik gösterecek.

Yüzde 60 ek vergi kaldırıldı: Bu otomobillerin fiyatı ucuzlayacak

ABD MERKEZLİ OTOMOBİLLER HANGİLERİ?

Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Jeep, Lincoln, Hummer, Ram, Tesla, Lucid, Rivian, Fisker, Canoo, Bollinger, Faraday Future.

ETİKETLER
#Otomobil
#Türkiye
#abd
#ithalat
#vergiler
#Otomobil
