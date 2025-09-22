En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş net rakam verdi

16 milyon emeklinin ocak ayında yapılacak emekli maaş zammını beklediğini söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yasal olarak yapılması zorunlu maaş zammına ilave olarak hükûmetin iyileştirme amaçlı seyyanen zam ya da refah payı verip vermeyeceğinin en büyük merak konusu olduğunu vurguladı.

5 Ocak 2026 günü aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yeni yılda yapılacak güncelleme kesinleşmiş olacak. TÜİK’in ağustos ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaş güncellemesiyle ilgili henüz iki aylık veri belli oldu, 4 aylık verinin de gelmesiyle emekli maaşına yapılacak zam kesinleşmiş olacak.

İKİ AYLIK VERİYE GÖRE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş bu iki aylık verinin ışığında emeklilere ne kadar zam yapılacağına ilişkin hesaplama yaptı.

Karakaş, "Temmuz + Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif enflasyon farkı şimdiden yüzde 4,14 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bugün itibarıyla her SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandıkları emeklilerinin maaşının en az yüzde 4,14 oranında güncellenmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenmesi halinde yaklaşık 17.580 TL olacaktır. 19.300 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi ağustos ayı enflasyon verisi ile birlikte refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 20 bin 100 TL’ye yükselecektir. Başka bir örnek olarak maaşı 22.700 TL olan bir emeklinin aynı şekilde mart ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 23 bin 640 TL maaşa hak kazanacaktır" dedi.

2026-2028 Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,5'e yükseltildi. Karakaş, "Yıl sonu enflasyon rakamlarının belirtilen rakam seviyelerinde gerçekleşmesi hâlinde refah payı verilmese dahi her halükârda SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandık emeklilerinin 2026 Ocak ayında en az yüzde 10 en fazla yüzde 11 civarında bir güncelleme alacakları kanaatindeyim" dedi.