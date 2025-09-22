Menü Kapat
25°
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş net rakam verdi

Milyonlarca emeklinin gözü emekli maaşı zammı haberlerinde. En son Temmuz ayında yapılan yaşlılık aylığı zammının yetersiz kalmasının ardından Ocak 2026 tarihinde yapılacak yeni zam oranı merakla bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, açıklanan enflasyon rakamları ışığında Ocak 2026 tarihinde emekli maaşına gelecek zam oranı ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı hakkında net rakam verdi. İşte detaylar...

16 milyon emeklinin ocak ayında yapılacak emekli maaş zammını beklediğini söyleyen Uzmanı , yasal olarak yapılması zorunlu maaş zammına ilave olarak hükûmetin iyileştirme amaçlı seyyanen zam ya da verip vermeyeceğinin en büyük merak konusu olduğunu vurguladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş net rakam verdi

5 Ocak 2026 günü aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yeni yılda yapılacak güncelleme kesinleşmiş olacak. ’in ağustos ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaş güncellemesiyle ilgili henüz iki aylık veri belli oldu, 4 aylık verinin de gelmesiyle emekli maaşına yapılacak zam kesinleşmiş olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş net rakam verdi

İKİ AYLIK VERİYE GÖRE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş bu iki aylık verinin ışığında emeklilere ne kadar zam yapılacağına ilişkin hesaplama yaptı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş net rakam verdi

Karakaş, "Temmuz + Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif farkı şimdiden yüzde 4,14 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bugün itibarıyla her SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandıkları emeklilerinin maaşının en az yüzde 4,14 oranında güncellenmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenmesi halinde yaklaşık 17.580 TL olacaktır. 19.300 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi ağustos ayı enflasyon verisi ile birlikte refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 20 bin 100 TL’ye yükselecektir. Başka bir örnek olarak maaşı 22.700 TL olan bir emeklinin aynı şekilde mart ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 23 bin 640 TL maaşa hak kazanacaktır" dedi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş net rakam verdi

2026-2028 Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,5'e yükseltildi. Karakaş, "Yıl sonu enflasyon rakamlarının belirtilen rakam seviyelerinde gerçekleşmesi hâlinde refah payı verilmese dahi her halükârda SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandık emeklilerinin 2026 Ocak ayında en az yüzde 10 en fazla yüzde 11 civarında bir güncelleme alacakları kanaatindeyim" dedi.

