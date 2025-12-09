Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 12 Aralık Cuma günü komisyon toplanacak

Tüm Türkiye'nin gündeminde olan asgari ücret zam oranı için bekleyiş sürerken ilk toplantı cuma günü yapılacak. Cuma günü gerçekleşecek olan toplantı sonrasında birkaç kez daha görüşülecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. Buna göre 14.00'te toplantı gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI İÇİN BEKLEYİŞ

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre toplantı cuma günü yapılacak. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.