11°
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiliyor

TÜİK, yeni yılda enflasyon hesaplamada değişliğe gidiyor. "2003=100" olan baz yılı "2025=100" olarak değiştirilecek. Manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 15:34

Türkiye Kurumunun (), temel yıl güncellenmesi ve hesaplama sisteminde yapılacak değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurumun uzmanları, yeni yılda değişecek hesaplamasını anlattı.

Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellenecek. Bu değişiklik, tüm AB üyesi ülkeler için zorunlu olacak.

TÜFE ağırlık yapısı, Avrupa İstatistik Ofisi () tarafından belirlenen metodolojik dönüşümün bir parçası olarak, ulusal hesaplar verilerinin birincil kaynak kabul edildiği yapıya geçecek. Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecek. Alt düzey ağırlıklar ise hanehalkı bütçe anketi ile belirlenmeye devam edecek.

MANŞET GÖSTERGELERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

"2003=100" baz yılından, "2025=100" baz yılına geçiş endeksinin seviyesi, 2025 yılının ortalama endeksine göre normalize edilecek. Aylık ve yıllık değişim oranları, aynı kalacak. Enflasyon oranı, hiçbir yıl ve ay içinde değişmeyecek. "2003=100" temel yılı dönemine ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecek.

Endeks ana harcama grubu 13'e çıkacak. Kişisel bakım, sosyal koruma, çeşitli mal ve hizmetler ana harcama grubu olarak ikiye ayrılacak. Sigorta ve finansal hizmetler, yeni harcama grubu olarak enflasyon hesaplamasında yer alacak. Ayrıca, yapılan değişiklikle dijital içerikler ayrı bir kategori olarak sunulacak.

Vergi, üretim ve satış istatistikleri gibi çok kaynaklı veri setleri sayesinde, kayıt dışı tüketim kalemleri de toplam harcamalara yansıtılacak.

Sabit vergi oranları ile TÜFE göstergesi yayımlanacak

Yeni yılda ayrıca, mevsimsel düzeltilmiş TÜFE göstergelerinin, TÜFE ile aynı gün yayımlanması planlanıyor.

Sabit vergi oranları ile TÜFE göstergesi yayımlanacak. Sabit vergi oranlarıyla hesaplanan TÜFE, dolaylı vergiler (KDV, ÖTV ) sabit tutulmuş gibi varsayarak, yalnızca ürün ve hizmetlerin saf piyasa fiyatlarındaki değişimleri ölçen tamamlayıcı gösterge olacak.

