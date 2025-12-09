Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iOS 16.2 RC 2 sürümü yayınlandı: iPhone'ların arayüzünde yeni dönem

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26.2 güncellemesi öncesinde son kontrolleri gerçekleştiriyor. Teknoloji devi, ilk sürümden sadece bir hafta sonra ikinci "Release Candidate" paketini de erişime sundu. İşte iOS 16.2 RC 2 sürümünün detayları!

, iPhone işletim sisteminin en yeni versiyonu iOS 26.2 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, ilk aday sürümü yayınlamasının üzerinden henüz bir hafta geçmişken, hem geliştiriciler hem de halka açık Beta programına kayıtlı kullanıcılar için iOS 16.2 Release Candidate (RC) 2 sürümünü indirmeye sundu.

MacRumors'un haberine göre, yayınlanan güncelleme, test süreçlerinde herhangi bir kritik hata veya sorunla karşılaşılmaması durumunda, doğrudan son kullanıcıyla buluşacak nihai versiyonu temsil ediyor. Peki iOS 16.2 güncellemesi ile hangi yenilikler gelecek? İşte detaylar.

KİLİT EKRANINA “LİQUİD GLASS” DOKUNUŞU

iOS 26.2 güncellemesinde, kilit ekranı için geliştirilen "Liquid Glass" kaydırıcısı sayesinde kullanıcılar, saat arayüzünün şeffaflığını diledikleri gibi ayarlayabilecek.

iOS 16.2 RC 2 sürümü yayınlandı: iPhone'ların arayüzünde yeni dönem

Bununla birlikte Avrupa Birliği bölgesindeki kullanıcılar için AirPods Canlı Çeviri özelliği aktif hale getirilirken, Hatırlatıcılar uygulaması da artık görev zamanı geldiğinde alarm çalma yeteneğine kavuşuyor.

iOS 16.2 RC 2 sürümü yayınlandı: iPhone'ların arayüzünde yeni dönem

MENÜ ANİMASYONLARI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Sistemin genelinde yapılan iyileştirmeler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Podcast ve Apple News uygulamalarında çeşitli güncellemeler yapılırken, menü geçişlerinde kullanılan animasyonların revize edildiği görülüyor.

iOS 16.2 RC 2 sürümü yayınlandı: iPhone'ların arayüzünde yeni dönem

Araç içi deneyimi geliştirmeyi hedefleyen Apple, CarPlay tarafında ise Mesajlar uygulamasındaki sabitlenmiş sohbetleri devre dışı bırakma seçeneğini sürücülerin kullanımına sunuyor.

iOS 16.2 RC 2 sürümü yayınlandı: iPhone'ların arayüzünde yeni dönem

IOS 16.2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'a kayıtlı geliştiriciler ve Beta kullanıcıları, 'larının Ayarlar menüsü üzerinden Genel ve Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek iOS 16.2 RC 2 sürümünü cihazlarına yükleyebilirler.

iOS 26.2 final sürümünün ise hafta sonuna doğru tüm dünya genelinde resmen yayınlanması bekleniyor.

