Avatar
Editor
 Murat Makas

İstanbu'un göbeğinde pes dedirten anlar! Turisti 'tırnakçılık' yöntemiyle soydular

Fatih’te turistleri ağına düşüren hırsızlar, bozdurulmak istenen paraları kontrol ediyormuş gibi yaparak ‘tırnakçılık’ yöntemiyle hırsızlık yaptı. İran uyruklu 1'i kadın 3 şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
14:20
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
14:20

Topkapı Caddesi’nde 1 Ekim’de Lübnan uyruklu Y.K.’nın bin 400 dolar parası 'tırnakçılık' yöntemiyle çalındı. Şüphelilerin para bozdurmaya çalışan turistin parasını kontrol eder gibi yaparken çaldıkları kameralara yansıdı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

AYNI HIRSIZLIĞI TEKRARLADILAR

Şüphelilerin 3 Mart 2025’te Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan mağazada Özbekistan uyruklu turist S.S.’nin 4 bin dolarının çalınması, 9 Nisan 2025’te yine Fatih Macar Kardeş Kardeşler Caddesi üzerinde Tunus uyruklu turist S.B.S.’nin 500 Euro’sunun çalınması, 10 Kasım 2024’te Fatih Sultanahmet Meydanını’nda Ürdün uyruklu turist H.O.’nun bin 400 dolar parasının çalınması ve 20 Temmuz 2024’te Fatih Uzun Çarşı Caddesi üzerinde mağdur M.A.’nın bin 400 dolarının çalınması olaylarının failleri olduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, hırsızların para bozdurmak isteyen turistlerin paralarını el çabukluğuyla çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

