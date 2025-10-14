Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün milli maç var mı 14 Ekim? Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden Türkiye, bu akşam Gürcistan ile karşılaşacak. 14 Ekim günü milli maç var mı merak edilirken günün programı belli oldu. Türkiye Gürcistan maçının hangi kanalda yayınlandığı da duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün milli maç var mı 14 Ekim? Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 14:17

Futbolseverlerin heyecanla beklediği milli maç için bekleyiş devam ediyor. Bugün milli maç saat kaçta netleşti.

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI 14 EKİM?

, ilk maçında deplasmanda 'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçmeyi başardı. Dünya Kupası 4. maçına çıkacak olan maçı bugün oynanacak.

Bugün milli maç var mı 14 Ekim? Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

A Milli Takımımız'ın mücadele edeceği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 4. maçına kısa süre kaldı. Bu akşam 21.45'te oynanacak maçın hakemi Radu Marian Petrescu oldu. Milli maç bu akşam TV8 ve Exxen ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bugün milli maç var mı 14 Ekim? Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Bugün oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Radu Marian Petrescu olurken maçın saati 21.45 olarak paylaşıldı. Kocaeli'de oynanacak olan milli maçın saati heyecanla bekleniyor.

Bugün milli maç var mı 14 Ekim? Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Gürcistan: Mamardashvili,Kakabadze, Dvali, Kashia, Kvirkvelia, Lochoshvili, Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan,Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Kerem, Arda, Kenan, Barış Alper

Bugün milli maç var mı 14 Ekim? Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürcistan milli takım oyuncuları ve kadro değeri! Milli takım aday kadrosu belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#gürcistan
#milli takım
#avrupa elemeleri
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Gürcistan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.