Bugün milli maç var mı 14 Ekim? Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği milli maç için bekleyiş devam ediyor. Bugün milli maç saat kaçta netleşti.

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI 14 EKİM?

Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçmeyi başardı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 4. maçına çıkacak olan Türkiye maçı bugün oynanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

A Milli Futbol Takımımız'ın mücadele edeceği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 4. maçına kısa süre kaldı. Bu akşam 21.45'te oynanacak maçın hakemi Radu Marian Petrescu oldu. Milli maç bu akşam TV8 ve Exxen ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Bugün oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Radu Marian Petrescu olurken maçın saati 21.45 olarak paylaşıldı. Kocaeli'de oynanacak olan milli maçın saati heyecanla bekleniyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Gürcistan: Mamardashvili,Kakabadze, Dvali, Kashia, Kvirkvelia, Lochoshvili, Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan,Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Kerem, Arda, Kenan, Barış Alper

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)