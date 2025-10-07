Genel af çıkacak mı? Gözler yeni yargı paketinde! Ahmet Sözcan TGRT Haber'de açıkladı

Kamuoyunun merakla beklediği 11. Yargı Paketi gündemdeki yerini koruyor. TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslak metnin milletvekillerine gönderildiğini açıkladı. Ceza mevzuatına ilişkin düzenlemeler içerecek 11. paketin ardından, hukuk alanına yönelik 12. Yargı Paketi’nin de hazırlanacağı belirtildi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı yılmaz Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni yargı paketinde infazla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soru üzerine, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan önemli, çok önemli bilgiler verdi. Cinsel taciz, çocuk istismarı gibi konular dışında infaz yasasında değişiklik yapılması planlandığını belirten Sözcan şu bilgileri verdi:

'ADI GENEL AF OLMASA DA...'

"İnfaz yasasında değişiklik yapılması planlanıyor. Koşullu salıverilme, denetimli serbestlik, iyi hal sistemi güçlendirilecek. Bunlar yapıldığı takdirde adı af olmasa bile bütün bu düzenlemeler yapıldıktan sonra zaten cezaevinde bulunan birçok kişi bu düzenlemelerden faydalanacak. Bu 3 kritere infaz indirimi sağlanabilir. Bu ne demek, cezaevinde bulunan cinsel saldırı gibi infiale neden olan suçlar dışındaki bütün mahkumlar bu düzenlemelerden faydalanabilir. Tahliye koşulları yeniden düzenlenecek. Bu düzenlemenin ardından saydığım kategorideki mahkumlar bu yasadan faydalanabilir. Tekrar ediyorum adı genel af olmasa da geniş çaplı kademeli tahliyeler başlayabilir.