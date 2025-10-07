Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Genel af çıkacak mı? Gözler yeni yargı paketinde! Ahmet Sözcan TGRT Haber'de açıkladı

11. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar hız kazandı. TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslağın milletvekillerine iletildiğini duyurdu. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen düzenleme ceza mevzuatına yönelik olacak. Bu da kamuoyunda 'genel af mı çıkacak?' tartışmalarını beraberinde getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan önemli, çok önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 09:56

Kamuoyunun merakla beklediği 11. Yargı Paketi gündemdeki yerini koruyor. TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslak metnin milletvekillerine gönderildiğini açıkladı. Ceza mevzuatına ilişkin düzenlemeler içerecek 11. paketin ardından, hukuk alanına yönelik 12. Yargı Paketi’nin de hazırlanacağı belirtildi.

Genel af çıkacak mı? Gözler yeni yargı paketinde! Ahmet Sözcan TGRT Haber'de açıkladı

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı yılmaz Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni yargı paketinde infazla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soru üzerine, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.

Genel af çıkacak mı? Gözler yeni yargı paketinde! Ahmet Sözcan TGRT Haber'de açıkladı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan önemli, çok önemli bilgiler verdi. Cinsel taciz, çocuk istismarı gibi konular dışında infaz yasasında değişiklik yapılması planlandığını belirten Sözcan şu bilgileri verdi:

Genel af çıkacak mı? Gözler yeni yargı paketinde! Ahmet Sözcan TGRT Haber'de açıkladı

'ADI GENEL AF OLMASA DA...'

"İnfaz yasasında değişiklik yapılması planlanıyor. , , iyi hal sistemi güçlendirilecek. Bunlar yapıldığı takdirde adı af olmasa bile bütün bu düzenlemeler yapıldıktan sonra zaten cezaevinde bulunan birçok kişi bu düzenlemelerden faydalanacak. Bu 3 kritere infaz indirimi sağlanabilir. Bu ne demek, cezaevinde bulunan cinsel saldırı gibi infiale neden olan suçlar dışındaki bütün mahkumlar bu düzenlemelerden faydalanabilir. Tahliye koşulları yeniden düzenlenecek. Bu düzenlemenin ardından saydığım kategorideki mahkumlar bu yasadan faydalanabilir. Tekrar ediyorum adı genel af olmasa da geniş çaplı kademeli tahliyeler başlayabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
11. Yargı paketi ne zaman çıkacak 2025? Maddeleri ve içeriğinde son durum
Bakan Tunç: 6 Haziran'ı 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak kutlayacağız
ETİKETLER
#denetimli serbestlik
#yargı reformu
#Koşullu Salıverilme
#11. Yargı Paketi
#Ceza Mevzuatı
#İnfaz Kanunu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.