11. Yargı paketi ne zaman çıkacak 2025? Maddeleri ve içeriğinde son durum

TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan kanun teklifi sonrasında suç işleyen çocuklara verilen cezada değişikliğe gidilecek. Vatandaşlar 11. Yargı paketinin çıkacağı zamanı bekliyor.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK 2025?

11. Yargı paketi henüz çıkmazken çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içerisinde paketin yürürlüğe girmesi beklenirken Bakan Tunç, 40 maddelik paketin ceza mevzuatına yönelik düzenlemeler içerdiğini ve çalışmanın milletvekillerine iletildiğini de belirtti.

Adalet Bakanı yılmaz Tunç, 11. Yargı paketi ile ilgili "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." ifadelerini kullandı. Çocukların yargılanması konusunda ise "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." sözlerini söyledi.

11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Yeni yargı paketi ile beraber sanal bahis ve sanal kumar cezaları artarken, gençleri hedef alan suçlarda da yaptırımlar artacak. Düğün ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.

Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı olarak cezalandırılırken, af düzenlemesi olmayacak.

11. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

11. Yargı paketi olarak tanımlanan yasal düzenlemenin son gelişmeleri yaşanacak. Suça itilan çocuklarla ilgili cezalar artarken yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak. Müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek.