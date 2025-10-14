Türkiye Gürcistan maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Milli takım aday kadrosu

Futbolseverlerin heyecanla beklediği milli maç bu akşam 21.45'te Kocaeli'de oynanacak. TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak olan Türkiye Gürcistan maçında kimler eksik belli oldu.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bugün Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maça kısa süre kalırken milli takımımız çalışmalarını tamamladı. A Milli Futbol Takımımız bu akşam maça tam kadro olarak çıkacak. Geçen maç cezalı olan Barış Alper Yılmaz bugün forma giyebilecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ GÜRCİSTAN MAÇINDA İLK 11 Mİ?

Geçtiğimiz Bulgaristan maçında cezalı olması nedeniyle forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz bugün forma giyebilecek. İki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz, bugün sahada yer alabilecek. Teknik direktörün şans vermesi durumunda Yılmaz, ilk 11 olarak maça çıkabilecek.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)