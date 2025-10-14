Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Safa Keser

Emlak Konut'tan "Yeni Yuvam Modeli": Teslimat beklemeden, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olma fırsatı

Emlak Konut GYO, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran yeni bir finansman modelini hayata geçiriyor. Emlak Konut’un hayata geçirdiği “Yeni Yuvam Modeli”nde, Emlak Katılım iş birliğiyle ev almak isteyenlere Türkiye’de ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor.

Emlak Konut'tan "Yeni Yuvam Modeli": Teslimat beklemeden, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olma fırsatı
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı GYO, hayata geçirdiği “Yeni Yuvam Modeli” ile vatandaşlara güvenilir, erişilebilir ve yenilikçi bir finansman imkânı sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geçtiğimiz ay kamuoyuna tanıtılan ve Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası tarafından uygulanan Tasarruf Finansman Sistemi, şimdi de Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle “Yeni Yuvam Modeli” kapsamında vatandaşlarla buluşuyor.

Teslimat süresini beklemeden ev sahipliği dönemi başladı

Emlak Konut GYO geliştirdiği “Yeni Yuvam Modeli” ile tasarruf finansman modeli kapsamında, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıran yenilikçi finansman çözümlerine bir yenisini daha ekliyor. Bu model diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olma imkânı sağlıyor.

Emlak Katılım’ın kamu bankacılığı güvencesi ve Emlak Konut’un köklü deneyimiyle hayata geçirilen model, teslimat süresi beklemeden, faiz, kefil, peşinat ve ara ödeme olmadan ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 60 aya varan taksit imkânı sağlayan bu model, tasarruf finansmanında yeni bir alternatif sunuyor.

Emlak Konut'un 23 prestijli projesinden ev sahibi olma fırsatı

“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor.

Bu modelde; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşlara sunuluyor.

Örnek ödeme planı
“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için ödeme planı:

• İlk 30 ay: Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne aylık toplam 150 bin TL ödeme,

• Son 30 ay: Yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL ödeme.

Toplam 60 ay vadeli bu plan, ev sahibi olmak isteyenlere faiz, peşinat ve ara ödeme yapmadan, teslimat süresi beklemeden konut sahibi olma imkânı sunuyor.

Başvuru kanalları
Ev sahibi olmak isteyenler, Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya “Yeni Yuvam Modeli”ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilir.

Detaylı bilgi almak isteyenler ise www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

#emlak konut
#Yeni Yuvam Modeli
#Tasarruf Finansman
#Konut Finansı
#Emlak Katılım
#Ekonomi
