Yavru köpek demir korkulara sıkışıp kaldı! Yardımına itfaiye koştu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde demir korkulukların arasına girip sıkışan yavru köpek mahsur kaldı. Köpeğin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği zarar vermeden kurtarmak için çalışma başlattı. Demir kesme makinesi yardımıyla yapılan dikkatli müdahale sonucu yavru köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.