Kız kardeşine kaynar su döküp işkence etti

Manisa'da çekildiği ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Sosyal medyada "İmran Altay" ismiyle paylaşılan görüntülerde, genç kıza kaynar su döküldüğü anların yayılmasının ardından Emniyet ekipleri harekete geçti. Ağabeyi olduğu öne sürülen bir şahıs, genç bir kıza "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktüğü anlar yer aldı.

Paylaşımı yaptığı öne sürülen "İmran Altay" adlı kullanıcının profili, sosyal medya kullanıcıları tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Aynı hesabın, kendisi hakkında yazılan yorumlara da alaycı ifadelerle karşılık verdiği görüldü.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağabeyi yakalayarak gözaltına aldı. Ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

