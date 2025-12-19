İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Aralık İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir’de planlı elektrik kesintilerine ilişkin takvim belli oldu. 20 ve 21 Aralık günlerinde uygulanacak kesintiler, ilçelere göre değişen saat aralıklarında yapılacak.

20 ARALIK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Aralık 2025 tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintileri uygulanacak:

BERGAMA

20 Aralık 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Bölcek Mahallesi’nde kesinti uygulanacaktır. Kesintiden Göçbeyli Yolu, Ihlamur Sokak, Yapıcı Caddesi, Cuma Sokak, Koza Sokak, Cömertler Sokak, Tekin Sokak, Şahin Sokak, Üstün Sokak, Ardıç Sokak, Selin Sokak, Bilge Caddesi, Hacı Ağa Sokak, Özkaya Sokak, Demet Sokak, Bahçeler Sokak, Meşe Sokak, Levent Caddesi, Çarşı Sokak, Destan Caddesi, Akdeniz Caddesi, İstiklal Caddesi, Sakarya Caddesi, Ortaokul Caddesi, Mithat Öz Caddesi, Başkomutan Atatürk Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bölcek ve Göçbeyli mahallelerinde Göçbeyli Yolu genelinde kesinti yapılacaktır.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumalı, Kadıköy, Osmaniye, Fatih ve Bölcek mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır.

MENEMEN

20 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında İsmet İnönü ve Uğur Mumcu mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 80. Yıl Caddesi, Mustafa Yücel Özbilgin Bulvarı ve mahalle içindeki çok sayıda sokak etkilenecektir.

BAYRAKLI

20 Aralık 2025 tarihinde Doğançay Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı bölgeleri kapsayan geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacaktır. 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197 ve 7198 numaralı sokaklar ile bu sokaklara bağlı tüm yan yollar kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde Cüneyt Sivarioğulları Sokağı ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.00 ile 10.00 saatleri arasında Mansuroğlu Mahallesi’nde kısa süreli planlı kesinti yapılacaktır.

BORNOVA

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 29 Ekim Mahallesi ile Gökdere Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Gökdere Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

Aynı gün 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Naldöken ve Doğanlar mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

KONAK

20 Aralık 2025 tarihinde Mehmet Akif, Çınartepe, Ulubatlı, Saygı, Atamer, Aydoğdu, Çamkule ve Ufuk mahallelerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler genellikle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlanmıştır.

TİRE

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İhsaniye, Adnan Menderes ve Boynuyoğun mahallelerinde, ayrıca 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Doyranlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiler ağırlıklı olarak küme evleri ve kırsal alanları kapsayacaktır.

ALİAĞA

20 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bozköy Mahallesi’nde Bozköy Tepe Sokak, Ova Caddesi ve çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEMALPAŞA

20 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt, Zeamet, Gökçeyurt, Hamzababa, Halilbeyli, Sarıçalı ve Sinancılar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiler köy yolları ve küme evlerini kapsayacaktır.

DİKİLİ

20 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Salimbey ve Gazipaşa mahallelerinde, özellikle Adnan Menderes ve Atatürk caddeleri çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

FOÇA

20 Aralık 2025 tarihinde 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Horozgediği, Kozbeyli ve Ilıpınar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Üzümlü, Köseler, Tosunlar, Suçıktı, Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla, Bebekler ve Ortaköy mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TORBALI

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Karakuyu Mahallesi ile Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

SEFERİHİSAR

20 Aralık 2025 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Kavakdere, Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Atatürk, Cumhuriyet ve Beyler mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KİRAZ

20 Aralık 2025 tarihinde Sarısu, Aydoğdu, Suludere, Karaburç, Çömlekçi, Çanakçı, Başaran, Yeni ve Kırköy mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler ağırlıklı olarak küme evlerini kapsayacaktır.

BUCA

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yeşilbağlar ve Fırat mahallelerinde çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yeniköy ve Çatalca mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

URLA

20 Aralık 2025 tarihinde Kuşçular Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, İskele Mahallesi’nde ise 12.00 ile 18.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 ARALIK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Aralık 2025 tarihinde de İzmir genelinde planlı elektrik kesintileri devam edecek:

MENEMEN

21 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Süleymanlı Mahallesi, Telekler, Görece, İğnedere, Bozalan, Kır ve Turgutlar bölgeleri etkilenmektedir.

Aynı gün 14.00 ile 16.00 saatleri arasında 29 Ekim Mahallesinde de planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

DİKİLİ

21 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Salimbey ve Gazipaşa mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAYINDIR

21 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Yeniçiftlik, Yeşilova, Işıklar, Kızılcaova ve Hasköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

URLA

21 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Torasan, Sıra, Rüstem, İskele, Altıntaş, İçmeler, Gülbahçe, Özbek ve Yaka mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ALİAĞA

21 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Çıtak, Güzelhisar, Karakuzu ve Uzunhasanlar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

21 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Hürriyet ve Ocaklı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR

21 Aralık 2025 tarihinde 01.00 ile 01.15 saatleri arasında Umut, Limontepe, Özgür, Gazi, Bahriye Üçok, Ali Fuat Erden ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde kısa süreli planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KONAK

21 Aralık 2025 tarihinde

• 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Umurbey Mahallesinde

• Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Umurbey Mahallesinin farklı sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

SEFERİHİSAR

21 Aralık 2025 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Orhanlı, Kavakdere ve Kuyucak mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

21 Aralık 2025 tarihinde

• 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gökdere Mahallesinde

• 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Çınar ve Kazımdirik mahallelerinde

• 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Kavaklıdere Mahallesinde

• 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Kemalpaşa ve Yeşilçam mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri olacaktır.

KARABURUN

21 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mordoğan Mahallesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENDERES

21 Aralık 2025 tarihinde

• 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ataköy, Çamönü, Değirmendere ve Çakaltepe mahallelerinde

• 04.00 ile 06.00 saatleri arasında Fevzi Çakmak, Demirci, Pancar, Kazım Karabekir, Ayrancılar, Yeşilköy, Yoğurtçular ve Karacaağaç mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KİRAZ

21 Aralık 2025 tarihinde farklı saat aralıklarında Cumhuriyet, İstiklal, Kırköy, Hisar, Ceritler, Yeni, Suludere, Şemsiler, Sarıkaya, Altınoluk, Arkacılar, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Çömlekçi, Karaburç, Sarısu, Umurcalı, Uzunköy ve Yeniköy mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

TORBALI

21 Aralık 2025 tarihinde

• 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Kazım Karabekir ve Pancar mahallelerinde

• 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Yazıbaşı, İnönü ve İstiklal mahallelerinde

• 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Çapak ve Kuşçuburun mahallelerinde

• 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İnönü ve Kazım Karabekir mahallelerinde

• 04.00 ile 06.00 saatleri arasında Yazıbaşı, Demirci, Ayrancılar, Türkmenköy, Yoğurtçular ve Torbalı merkez mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır.