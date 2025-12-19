Mide bulandıran görüntüleri bakanlık paylaştı! 4 milyon değerinde bozuk kokoreç ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Manisa'da bir işletmeye denetim yapıldı. Onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen işletmenin bozuk kokoreç depoladığı tespit edildi.

4 MİLYON LİRA DEĞERİNDE BOZUK KOKOREÇ İMHA EDİLDİ

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Manisa'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde onaysız faaliyet yürüttüğü belirlenen işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokorecin ele geçirilerek imha edildiği bildirildi.

İlgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, gerekli idari yaptırımların uygulandığı kaydedilen paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.