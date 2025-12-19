Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Salih Özcan'a İstanbul bileti: Süper Lig'de dev hamle!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Salih Özcan için Galatasaray da planlamalara başladı. Milli yıldız, an itibarıyla Süper Lig devlerinin transfer listelerinde ilk sıradaki isimlerden oldu.

19.12.2025
19.12.2025
Süper Lig'de olası bir Salih Özcan transferi için Galatasaray da devreye girdi. Halihazırda Beşiktaş ile anılan milli yıldız, an itibarıyla Galatasaray tarafından da önemli bir transfer hamlesi olarak belirlendi ve araştırmalar başladı.

SALİH ÖZCAN SÜPER LİG YOLUNDA

Borussia Dortmund tarafından gözden çıkarılan ve birkaç ay içinde sözleşmesi de bitecek olan Salih Özcan, hem Beşiktaş hem de Galatasaray için orta saha seçenekleri arasında yer buldu! Esasen ise milli futbolcu, Borussia Dortmund sonrası için resmen her geçen gün Süper Lig'e yaklaşıyor.

SALİH ÖZCAN'IN PERFORMANSI

Borussia Dortmund ile toplamda 88 maça çıkan Salih Özcan, bu süreçte hiç gol sevinci yaşamamış ve sadece iki kez asist yapmıştı.

Galatasaray aradığı savunmacıyı Süper Lig'de buldu!
Mert Günok'tan Sergen Yalçın'a rest: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!

Sıkça Sorulan Sorular

SALİH ÖZCAN TRANSFERİNDEKİ EN KRİTİK KONU NEDİR?
Yıldız orta saha, yerli oyuncu kapsamında olmasıyla da ayrıca önemli bir hamle haline geliyor.
