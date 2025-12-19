Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray aradığı savunmacıyı Süper Lig'de buldu!

Galatasaray'da yeni transfer hedefi olarak Çaykur Rizesporlu Taha Şahin belirlendi. Galatasaray yönetimi, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Taha Şahin için temaslarda bulunacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray aradığı savunmacıyı Süper Lig'de buldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 21:09

Galatasaray'da savunma derinliğini artırmak için Çaykur Rizesporlu Taha Şahin de transfer listesine eklendi. Halihazırdaki rotasyonda sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Taha Şahin ile birlikte bu yükü azaltmayı hedefliyor.

Galatasaray aradığı savunmacıyı Süper Lig'de buldu!

GALATASARAY'DAN TRANSFERDE TAHA ŞAHİN HAMLESİ

Çaykur Rizespor'daki tempolu oyunlarıyla dikkatleri üzerine çeken Taha Şahin, Galatasaray tarafından takibe alındı! Karadeniz temsilcisiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Taha Şahin'in, sürpriz bir takas anlaşmasına dahil edilmesi bekleniyor.

Galatasaray aradığı savunmacıyı Süper Lig'de buldu!

GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ TAHA ŞAHİN'İN PERFORMANSI

Çaykur Rizespor ile bu sezon 17 maça çıkan ve 1383 dakika sahada kalan Taha Şahin, 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ÇAYKUR RİZESPOR TAHA ŞAHİN'İ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Yeşil beyazlılar, 25 yaşındaki sağ beki Manisa FK'dan kadrosuna katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray istiyordu: Yıldız transferi için Fenerbahçe de devreye girdi!
Mert Günok'tan Sergen Yalçın'a rest: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.