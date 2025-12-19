Galatasaray aradığı savunmacıyı Süper Lig'de buldu!

Kategoriler
Galatasaray'da savunma derinliğini artırmak için Çaykur Rizesporlu Taha Şahin de transfer listesine eklendi. Halihazırdaki rotasyonda sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Taha Şahin ile birlikte bu yükü azaltmayı hedefliyor.
Çaykur Rizespor'daki tempolu oyunlarıyla dikkatleri üzerine çeken Taha Şahin, Galatasaray tarafından takibe alındı! Karadeniz temsilcisiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Taha Şahin'in, sürpriz bir takas anlaşmasına dahil edilmesi bekleniyor.
Çaykur Rizespor ile bu sezon 17 maça çıkan ve 1383 dakika sahada kalan Taha Şahin, 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.