Galatasaray aradığı savunmacıyı Süper Lig'de buldu!

Galatasaray'da savunma derinliğini artırmak için Çaykur Rizesporlu Taha Şahin de transfer listesine eklendi. Halihazırdaki rotasyonda sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Taha Şahin ile birlikte bu yükü azaltmayı hedefliyor.

GALATASARAY'DAN TRANSFERDE TAHA ŞAHİN HAMLESİ

Çaykur Rizespor'daki tempolu oyunlarıyla dikkatleri üzerine çeken Taha Şahin, Galatasaray tarafından takibe alındı! Karadeniz temsilcisiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Taha Şahin'in, sürpriz bir takas anlaşmasına dahil edilmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ TAHA ŞAHİN'İN PERFORMANSI

Çaykur Rizespor ile bu sezon 17 maça çıkan ve 1383 dakika sahada kalan Taha Şahin, 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.