12°
 | Selahattin Demirel

Kahramanmaraş Göksun'daki 4.1'lik deprem ne anlama geliyor? Naci Görür 6 Şubat üzerinden açıkladı

Kahramanmaraş Göksun'da bugün meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, sarsıntıyla ilgili teknik bilgiler vererek 6 Şubat 2023'teki büyük depremlerde kırılmayan yerler olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Göksun'daki 4.1'lik deprem ne anlama geliyor? Naci Görür 6 Şubat üzerinden açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 22:03

Bugün saat 16.19'da 'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin derinliğini 4 kilometre olarak açıkladığı sarsıntı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından da duyuruldu.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2, sarsıntının derinliğini ise 10.82 kilometre olarak bildirdi. Hissedenlerde kısa süren bir korkuya neden olan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kahramanmaraş Göksun'daki 4.1'lik deprem ne anlama geliyor? Naci Görür 6 Şubat üzerinden açıkladı

6 Şubat 2023'teki 7.8 ve 7.7 büyüklüklerinde iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki depremin ne anlama geldiğiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür bir açıklama yaptı.

Kahramanmaraş Göksun'daki 4.1'lik deprem ne anlama geliyor? Naci Görür 6 Şubat üzerinden açıkladı

"6 ŞUBAT'TA KIRILMAYAN YERLER"

Görür, 6 Şubat depremlerine işaret ederek "Kırılmayan yerler" değerlendirmesinde bulundu. Görür ayrıca bölgenin Adana Havzası etki alanında olduğunu da belirtti. Görür'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda geçen ifadeler şöyle:

"Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4,1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu ile Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında"

https://x.com/nacigorur/status/2002023174511136973

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.