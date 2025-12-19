Tayfur Bingöl sahne aldı: Kocaelispor galip geldi!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. Ev sahibinin golleri 24. dakikada Hrvoje Smolcic ile 37. dakikada Tayfur Bingöl'den gelirken, Akdeniz temsilcisi ise tek sayısını 32. dakikada Laurato Giannetti ile buldu.

İLK DEVRE KARNELERİ

Bu mücadele ile birlikte iki takım da Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi bitirdi. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor 23 puana yükselirken, Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kısal, Onur Gülter.

Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Agyei (Dk. 86 Can Keleş), Keita, Haidara, Churlinov (Dk. 73 Rivas), Linetty, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 86 Samet Yalçın), Petkovic (Dk. 90+1 Serdar Dursun).

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Saric, Bünyamin Balcı, Soner Dikmen (Dk. 75 Ceesay), Safuri (Dk. 65 Abdülkadir Ömür), Paal, Ballet (Dk. 75 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 84 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Boli.

Goller: Dk. 24 Smolcic, Dk. 37 Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Dk. 32 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 58 Petkovic, Dk. 59 Furkan Gedik, Dk. 79 Rivas, DK. 84 Haidara (Kocaelispor), Dk. 46 Veysel Sarı, Dk. 55 Safuri, Dk. 58 Ballet (Hesap.com Antalyaspor).