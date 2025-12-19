Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Tayfur Bingöl sahne aldı: Kocaelispor galip geldi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor ile Antalyaspor karşılaştı. Körfez ekibi, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tayfur Bingöl sahne aldı: Kocaelispor galip geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 22:21

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. Ev sahibinin golleri 24. dakikada Hrvoje Smolcic ile 37. dakikada Tayfur Bingöl'den gelirken, Akdeniz temsilcisi ise tek sayısını 32. dakikada Laurato Giannetti ile buldu.

Tayfur Bingöl sahne aldı: Kocaelispor galip geldi!

İLK DEVRE KARNELERİ

Bu mücadele ile birlikte iki takım da Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi bitirdi. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor 23 puana yükselirken, Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kısal, Onur Gülter.

Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Agyei (Dk. 86 Can Keleş), Keita, Haidara, Churlinov (Dk. 73 Rivas), Linetty, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 86 Samet Yalçın), Petkovic (Dk. 90+1 Serdar Dursun).

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Saric, Bünyamin Balcı, Soner Dikmen (Dk. 75 Ceesay), Safuri (Dk. 65 Abdülkadir Ömür), Paal, Ballet (Dk. 75 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 84 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Boli.

Goller: Dk. 24 Smolcic, Dk. 37 Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Dk. 32 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 58 Petkovic, Dk. 59 Furkan Gedik, Dk. 79 Rivas, DK. 84 Haidara (Kocaelispor), Dk. 46 Veysel Sarı, Dk. 55 Safuri, Dk. 58 Ballet (Hesap.com Antalyaspor).

Tayfur Bingöl sahne aldı: Kocaelispor galip geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

KOCAELİSPOR'DA SON DURUM NEDİR?
Yeşil siyahlılar, bu maçla birlikte 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve çıkışını sürdürdü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray istiyordu: Yıldız transferi için Fenerbahçe de devreye girdi!
Fenerbahçe yıldız isimle anlaştı: Fabrizio Romano resmen duyurdu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.