Gerze Viyadüğü'nde hasar! Sinop Samsun yolu trafiğe kapatıldı

Sinop-Samsun yolu üzerinde beklenmedik bir olay yaşandı. Yolda bulunan Gerze Viyadüğü'nde derz hasarı tespit edildi.
Tespit edilen hasar üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar süresince Sinop–Samsun Devlet Yolu’nun Samsun istikameti, gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.
Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasına kadar Samsun yönüne seyreden araçların ulaşımı Gerze şehir merkezi güzergâhı üzerinden sağlanacak. Sinop Valiliği, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.