TGRT Haber
12°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Gerze Viyadüğü'nde hasar! Sinop Samsun yolu trafiğe kapatıldı

Sinop–Samsun Devlet Yolu üzerinde Gerze Viyadüğü’nde yapılan teknik incelemelerde derz hasarı tespit edildi. Bakım ve onarım çalışması için yolun Samsun yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bakım çalışması bitene kadar araçlar Gerze şehir merkezi üzerinden geçmek zorunda.

Gerze Viyadüğü'nde hasar! Sinop Samsun yolu trafiğe kapatıldı
IHA
19.12.2025
19.12.2025
Sinop-Samsun yolu üzerinde beklenmedik bir olay yaşandı. Yolda bulunan Gerze Viyadüğü'nde derz hasarı tespit edildi.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SAMSUN YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Tespit edilen hasar üzerine Bölge Müdürlüğü ekiplerince bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar süresince Sinop–Samsun Devlet Yolu’nun Samsun istikameti, gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

ÇALIŞMA BİTENE KADAR GERZE ŞEHİR MERKEZİ ÜZERİNDEN GEÇİLECEK

Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasına kadar Samsun yönüne seyreden araçların ulaşımı Gerze şehir merkezi güzergâhı üzerinden sağlanacak. Sinop Valiliği, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

