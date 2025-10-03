Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Aydın'da 19 yaşındaki genç evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Hamza Turan Y., evinde babasına ait beylik tabancasıyla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemeler, emekli polis memuru Ahmet Y.'nin oğlu Hamza Turan Y.'nin intihar ettiğini düşündürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

'ın ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2308 Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden memuru Ahmet Y.'nin oğlu Hamza Turan Y'nin (19) odasından silah sesi geldiğini duyan ailesi hemen gencin odasına koştu.

Aydın'da 19 yaşındaki genç evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu!

ÜZÜNTÜYE BOĞULDULAR

Genci yerde başından silahla vurulmuş halde gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hamza Turan Y.'nin ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve komşuları üzüntüye boğuldu.

Polis ekiplerince yapılan ilk incelemelere göre Hamza Turan Y.'nin emekli polis olan babasının beylik silahı ile yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#aydın
#intihar
#efeler
#yaş
#Emekli Polis
#Silah Şüphesi
#Yaşam
