22°
Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Manisa'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Manisa'nın Kula ilçesinde sağanak yağışın kayganlaştırdığı yolda otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobilde bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, araç sürücüleri ise yaralandı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
20:01
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
20:12

’nın ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. , saat 16.00 sıralarında Kula Eski Selendi Yolu üzeri Ahmetli Mahallesi Karagöl mevkiinde meydana geldi.

Manisa'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre, A.S. (37) idaresindeki açık kasa kamyonet ile F.A. (42) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Sevgi Altınbaş (40) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü F.A. ve kamyonetin sürücüsü A.S. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan Kula Eski Selendi yolunda bir süre tek yönden sağlanan akışı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

