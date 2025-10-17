Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Eyüpsultan Mezarlığı'nda bomba ihbarı: Bölge trafiğe kapatıldı!

Eyüpsultan Mezarlığı'nda bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olayla ilgili konuşan tanıklar kablo düzeneği bulunduğunu anlattı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 18:08

Mezarlığı'nda bir kutu içerisinde düzenek gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede, kutuda çakmak gazı tüpleri olduğu belirlendi. Kutu, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI!

Olay, saat 12.00' sıralarında Eyüpsultan Mezarlığ'ında meydana geldi. İddiaya göre, mezarlığa giden vatandaşlar, içerisinde düzenek bulunan bir kutuyu görmesi üzerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, bomba imha uzmanı ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzman ekipleri, özel kıyafetlerle düzeneği kontrollü şekilde inceledi.

Eyüpsultan Mezarlığı'nda bomba ihbarı: Bölge trafiğe kapatıldı!

İNCELEME YAPILACAK

Yapılan kontrollerde çantanın içinde çakmak gazı tüpleriyle güçlendirilmiş bir düzenek olduğu tespit edildi. Ardından kutu, incelenmek üzere merkeze götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

KABLOLU DÜZENEK BULUNDU

Olayla ilgili konuşan Ümit Baydere, "İçerisinde kabloların olduğu düzenek bulundu. Arkadaşlar görmüş, polise ekiplerine ihbar ettiler. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Millete bozuk et ve tavuk yedireceklerdi! Ankara'da 1 milyonluk operasyon
ETİKETLER
#istanbul
#eyüpsultan
#turkey
#Bomba Saldırısı
#Bomb Threat
#Bomb Disposal
#Çakmak Gazı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.