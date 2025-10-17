Millete bozuk et ve tavuk yedireceklerdi! Ankara'da 1 milyonluk operasyon

Kategoriler
Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda ilçedeki bir iş yerinde bozuk gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bin 200 kilogram bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Ele geçen malzemeler Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.