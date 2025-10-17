Memur fazla mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL 2025? Fazla mesaiye zam

12 lira 80 kuruş olan memur fazla mesai ücretlerinde değişiklik yaşanacak. Memurlar ise fazla mesai ücreti kaç TL olacak araştırıldı.

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2026?

12 lira 80 kuruş olan fazla mesai ücretlerine yeni yılda zam uygulanacak. Memurlara fazla mesai ücretlerine gelen zam sonrası ücret 16 lira 55 kuruşa çıkacak. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden alınan bilgilere göre yeni yılda yüzde 29,3 artacak. 2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükselecek.

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?

Memurlara fazla mesai ücretlerine gelen zam sonrası yeni yılda ücret 16 lira 55 kuruş olacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

YURT İÇİ GÜNCELİKLER NE KADAR?

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları değişti. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 715 liradan 925 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 686 liradan 900 liraya çıkacak.