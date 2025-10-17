Menü Kapat
Hava Durumu
Aktüel
 Sumru Tarhan

Memur fazla mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL 2025? Fazla mesaiye zam

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretlerine gelen zam sonrası memur fazla mesai ücreti ne kadar olacak merak edildi. 2026 yılında geçerli olacak olan yeni zamlı fazla mesai ücreti değişti.

Memur fazla mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL 2025? Fazla mesaiye zam
17.10.2025
17.10.2025
12 lira 80 kuruş olan ücretlerinde değişiklik yaşanacak. Memurlar ise fazla mesai ücreti kaç TL olacak araştırıldı.

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2026?

12 lira 80 kuruş olan fazla mesai ücretlerine yeni yılda uygulanacak. Memurlara fazla mesai ücretlerine gelen zam sonrası 16 lira 55 kuruşa çıkacak. yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden alınan bilgilere göre yeni yılda yüzde 29,3 artacak. 2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükselecek.

Memur fazla mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL 2025? Fazla mesaiye zam

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?

Memurlara fazla mesai ücretlerine gelen zam sonrası yeni yılda ücret 16 lira 55 kuruş olacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Memur fazla mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL 2025? Fazla mesaiye zam

YURT İÇİ GÜNCELİKLER NE KADAR?

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları değişti. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 715 liradan 925 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 686 liradan 900 liraya çıkacak.

