Dünyanın en popüler YouTube fenomeni MrBeast kendi bankasını kuruyor

Dünyanın en popüler YouTuber'ı MrBeast (Jimmy Donaldson), takipçilerini şaşırtacak bir adımla finans sektörüne girmeye hazırlanıyor. Milyonlarca abonesi bulunan sosyal medya yıldızı, kendi adını taşıyan bir bankacılık uygulaması için marka tescil başvurusunda bulundu.

News Week'in haberine göre, sosyal medya fenomeni, "MrBeast Financial" adıyla bir mobil bankacılık uygulaması için 13 Ekim tarihinde ABD Patent ve Ticaret Ofisi'ne (USPTO) başvuru yaptı. Başvuru verilerine göre, mobil uygulama aracılığıyla kripto para borsası, yatırım bankacılığı hizmetleri ve kredi kartı gibi çeşitli finansal hizmetlerin sunulması hedefleniyor.

MRBEAST BANKA KURUYOR İDDİASI

Şu an için başvurunun henüz onaylanmadığı ve girişimin tam detayları hakkında kısıtlı bilgi olduğu belirtiliyor. Ancak 27 yaşındaki YouTuber'ın ne kadar kapsamlı bir finansal ekosistem kurmak istediği, başvuru detaylarında açıkça görülüyor.

Jimmy Donaldson'ın USPTO'ya sunduğu tescil başvurusu, uygulamanın amacını detaylandırıyor. Buna göre, "MrBeast Financial" için tescil istenen hizmetler arasında şunlar bulunuyor:

Bankacılık hizmetleri için indirilebilir mobil yazılım

Kısa vadeli nakit avans sağlama

Kripto para değişim hizmetleri sunma

Yatırım bankacılığı ve yatırım yönetimi hizmetleri

Tüketici kredisi ve sigorta hizmetleri sağlama

Finansal danışmanlık, planlama ve finansal sağlık eğitimi hizmetleri

MrBeast YouTube'da 446 milyon abonesiyle dünyanın en çok takip edilen içerik üreticisi konumunda. Yayınladığı videolar; eski profesyonel boksör Mike Tyson tarafından yumruklanmak gibi iddialı gösterilerin yanı sıra, yoksul insanlara temiz içme suyu dağıtmak gibi hayırsever eylemleri de kapsıyor.

Sosyal medyada sahip olduğu devasa etki göz önüne alındığında, dijital bankacılık alanına yapacağı atılımın genç kitle arasında hızla benimsenmesi bekleniyor.