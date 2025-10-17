Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en popüler YouTube fenomeni MrBeast kendi bankasını kuruyor

Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber’ı MrBeast (Jimmy Donaldson), "MrBeast Financial" adıyla mobil bankacılık uygulaması için marka tescil başvurusunda bulundu.

17.10.2025
17.10.2025
Dünyanın en popüler YouTuber'ı (Jimmy Donaldson), takipçilerini şaşırtacak bir adımla sektörüne girmeye hazırlanıyor. Milyonlarca abonesi bulunan sosyal medya yıldızı, kendi adını taşıyan bir uygulaması için marka tescil başvurusunda bulundu.

News Week'in haberine göre, sosyal medya fenomeni, "MrBeast Financial" adıyla bir mobil bankacılık uygulaması için 13 Ekim tarihinde ABD Patent ve Ticaret Ofisi'ne (USPTO) başvuru yaptı. Başvuru verilerine göre, aracılığıyla borsası, bankacılığı hizmetleri ve kredi kartı gibi çeşitli finansal hizmetlerin sunulması hedefleniyor.

Dünyanın en popüler YouTube fenomeni MrBeast kendi bankasını kuruyor

MRBEAST BANKA KURUYOR İDDİASI

Şu an için başvurunun henüz onaylanmadığı ve girişimin tam detayları hakkında kısıtlı bilgi olduğu belirtiliyor. Ancak 27 yaşındaki YouTuber'ın ne kadar kapsamlı bir finansal ekosistem kurmak istediği, başvuru detaylarında açıkça görülüyor.

Jimmy Donaldson'ın USPTO'ya sunduğu tescil başvurusu, uygulamanın amacını detaylandırıyor. Buna göre, "MrBeast Financial" için tescil istenen hizmetler arasında şunlar bulunuyor:

  • Bankacılık hizmetleri için indirilebilir mobil yazılım
  • Kısa vadeli nakit avans sağlama
  • Kripto para değişim hizmetleri sunma
  • Yatırım bankacılığı ve yatırım yönetimi hizmetleri
  • Tüketici kredisi ve sigorta hizmetleri sağlama
  • Finansal danışmanlık, planlama ve finansal sağlık eğitimi hizmetleri
Dünyanın en popüler YouTube fenomeni MrBeast kendi bankasını kuruyor

MrBeast YouTube'da 446 milyon abonesiyle dünyanın en çok takip edilen içerik üreticisi konumunda. Yayınladığı videolar; eski profesyonel boksör Mike Tyson tarafından yumruklanmak gibi iddialı gösterilerin yanı sıra, yoksul insanlara temiz içme suyu dağıtmak gibi hayırsever eylemleri de kapsıyor.

Sosyal medyada sahip olduğu devasa etki göz önüne alındığında, dijital bankacılık alanına yapacağı atılımın genç kitle arasında hızla benimsenmesi bekleniyor.

