Kick uygulamasını MrBeast mi aldı? Uygulama logosu dikkat çekti

YouTube'da adından söz ettiren MrBeast, Kick uygulamasının logosunda yer alırken izleyiciler Kick'i satın aldığını düşünmeye başladı. Dünyanın her yerinden izlenen canı yayının asıl amacı ise ilgi çekti.

KİCK UYGULAMASINI MRBEAST Mİ ALDI?

Kick uygulamasının logosunda Mr. Beast'in yer alması kafaları karıştırdı. Yapılan yayın binlerce kişi tarafından izlenirken yayının amacı TeamWater'a bağış toplamak olduğu hatırlatıldı. Adin Ross ve xQc ile ortak canlı yayın ile adından söz ettiren MrBeast, 2 milyondan fazla insana temiz su sağlamak amacıyla gerçekleştirilen TeamWater kampanyası için 5 milyon dolar toplayana yayında kalacağını duyurmuştu. Kick üzerinden yayınlanan yayının dışında uygulamanın logosunda MrBeast yer aldı.

MRBEAST SERVETİ NE KADAR?

MrBeast, 2020, 2021, 2022 ve 2023'te Streamy Ödülleri'nde dört yıl üst üste değerli ödüller kazandı. 2023'te Time dergisi onu dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterirken Temmuz 2025'te Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 dijital içerik üreticisinden biri olarak gösterildi. 2024'te Forbes'un en çok kazanan YouTube içerik üreticisi listesinde birinci sırada yer alırken 2025 senesinde net değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin edildi.

MRBEASTKAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

7 Mayıs 1998 tarihinde doğan isim MrBeast ile bilinen Amerikalı bir YouTuber olarak tanınıyor. Medya kişiliği ve iş adamı olarak bilinen ismin meydan okuma ve hayırseverlerlik çalışmaları kapsamındaki projeleri dikkat çekmeye devam ediyor. YouTube üzerinden yayımladığı videolar günden de daha da ilgi çekmeye devam ederken 2 Ağustos 2025 itibarıyla 119 milyondan fazla takipçi ile TikTok'ta en çok takip edilen ilk 3 kişi arasına girdi.