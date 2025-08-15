Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kick uygulamasını MrBeast mi aldı? Uygulama logosu dikkat çekti

Dünyanın her yerinde kullanılan Kick uygulaması günden de popülerleşmeye devam ederken ünlü YouTuber, MrBeast görseli dikkatleri üzerine çekti. Kick uygulamasının logosunda Mr. Beast'in yer alması üzerine satın alma ihtimali akıllara düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kick uygulamasını MrBeast mi aldı? Uygulama logosu dikkat çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 09:52

'da adından söz ettiren , Kick uygulamasının logosunda yer alırken izleyiciler Kick'i satın aldığını düşünmeye başladı. Dünyanın her yerinden izlenen canı yayının asıl amacı ise ilgi çekti.

KİCK UYGULAMASINI MRBEAST Mİ ALDI?

Kick uygulamasının logosunda Mr. Beast'in yer alması kafaları karıştırdı. Yapılan yayın binlerce kişi tarafından izlenirken yayının amacı TeamWater'a bağış toplamak olduğu hatırlatıldı. Adin Ross ve xQc ile ortak canlı yayın ile adından söz ettiren MrBeast, 2 milyondan fazla insana temiz su sağlamak amacıyla gerçekleştirilen TeamWater kampanyası için 5 milyon dolar toplayana yayında kalacağını duyurmuştu. Kick üzerinden yayınlanan yayının dışında uygulamanın logosunda MrBeast yer aldı.

Kick uygulamasını MrBeast mi aldı? Uygulama logosu dikkat çekti

MRBEAST SERVETİ NE KADAR?

MrBeast, 2020, 2021, 2022 ve 2023'te Streamy Ödülleri'nde dört yıl üst üste değerli ödüller kazandı. 2023'te Time dergisi onu dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterirken Temmuz 2025'te Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 dijital içerik üreticisinden biri olarak gösterildi. 2024'te Forbes'un en çok kazanan YouTube içerik üreticisi listesinde birinci sırada yer alırken 2025 senesinde net değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin edildi.

Kick uygulamasını MrBeast mi aldı? Uygulama logosu dikkat çekti

MRBEASTKAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

7 Mayıs 1998 tarihinde doğan isim MrBeast ile bilinen Amerikalı bir YouTuber olarak tanınıyor. Medya kişiliği ve iş adamı olarak bilinen ismin meydan okuma ve hayırseverlerlik çalışmaları kapsamındaki projeleri dikkat çekmeye devam ediyor. YouTube üzerinden yayımladığı videolar günden de daha da ilgi çekmeye devam ederken 2 Ağustos 2025 itibarıyla 119 milyondan fazla takipçi ile TikTok'ta en çok takip edilen ilk 3 kişi arasına girdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
GTA 6'nın fiyatı ne olacak? Yayıncıdan ilk açıklama
ETİKETLER
#youtube
#mrbeast
#Kick
#Teamwater
#Live Streaming
#Philanthropy
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.