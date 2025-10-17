Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu? Sette tartışma çıktığı iddia edildi

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya’dan ayrılıyor iddiaları gündem oldu. Dizinin sevenleri ve oyuncunun hayranları Çağatay Ulusoy’un diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Eşref Rüya dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizide senaryo değişikliği nedeniyle set arkasında gerginlik çıktığı iddia edildi.

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? Sette tartışma çıktığı iddia edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 18:52

Kanal D’nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve yüksek reyting oranlarıyla dikkat çeken dizisi ’dan beklenmedik bir iddia geldi. Başrol oyuncusu ’un, dizinin senaryosunda yapılan değişiklikler sonrası setten ayrıldığı ileri sürüldü.

ÇAĞATAY ULUSOY EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR MU?

Eşref Rüya dizisinin başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy’un projeden ayrılacağı yönündeki iddialar dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi. Son kulis bilgilerine göre, ünlü oyuncu senaryoda yapılan değişikliklerden rahatsızlık duydu ve bu duruma tepki gösterdi. Dizinin Eşref Tek karakteri üzerinden ilerleyen hikâyesinde son bölümlerde yapılan senaryo değişikliklerinin, oyuncu ile yapım ekibi arasında fikir ayrılığına yol açtığı öne sürülüyor.

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? Sette tartışma çıktığı iddia edildi

Çağatay Ulusoy’un, Eşref Tek karakterinin gidişatından memnun olmadığı ve bu nedenle yapım ekibiyle arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Söz konusu anlaşmazlığın ardından set ortamında tansiyonun yükseldiği ve bu sürecin sonunda ünlü oyuncunun diziden ayrılma kararı aldığı ileri sürülüyor. Ancak bu gelişmeyle ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? Sette tartışma çıktığı iddia edildi

ÇAĞATAY ULUSOY DİZİDEN AYRILACAK MI?

Ortaya atılan iddialara göre, Çağatay Ulusoy’un Eşref Rüya dizisinden dört bölüm sonra ayrılacağı konuşuluyor. Yapım ekibiyle yaşanan fikir ayrılığının ardından senaryonun yeniden şekillendiği, oyuncunun ise bu değişikliklere sıcak bakmadığı belirtiliyor. Eşref Tek karakterinin hikâyedeki yönünün değiştirilmesi üzerine tartışmaların başladığı iddia edildi.

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? Sette tartışma çıktığı iddia edildi

Yapım sürecinde yaşanan bu gelişmelerin ardından Çağatay Ulusoy’un setten ayrıldığı öne sürülürken, dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Ünlü oyuncunun diziden gerçekten ayrılıp ayrılmayacağı konusunda hem yapım hem de oyuncu cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler, Eşref Rüya’nın gelecek bölümlerinde bu iddiaların netlik kazanmasını bekliyor.

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? Sette tartışma çıktığı iddia edildi

EŞREF ÖLECEK İDDİASI! ÇAĞATAY ULUSOY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kulislerde dolaşan son bilgilere göre, Eşref Tek karakterinin ilerleyen bölümlerde senaryo gereği öleceği konuşuluyor. Bu gelişmenin Çağatay Ulusoy’un diziden ayrılmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu iddia edildi. Senaryoda yapılan değişikliklerin ardından Eşref karakterinin ölümüyle hikayede önemli bir kırılma yaşanacağı öne sürülüyor. İddiaların doğru çıkması durumunda Çağatay Ulusoy’un dizinin 22. bölümünden sonra Eşref Rüya’dan ayrılabileceği konuşulmakta.

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? Sette tartışma çıktığı iddia edildi

Elde edilen bilgilere göre, oyuncunun senaryo değişikliklerinden rahatsızlık duymasıyla başlayan süreç, yapım ekibiyle yaşanan anlaşmazlık sonucu ayrılığa kadar uzandı. Ancak tüm bu iddialar henüz doğrulanmış değil.

#Magazin
#çağatay ulusoy
#dizi
#diziler
#Eşref Rüya
#Aktüel
