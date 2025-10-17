Çağatay Ulusoy Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? Sette tartışma çıktığı iddia edildi

Kanal D’nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve yüksek reyting oranlarıyla dikkat çeken dizisi Eşref Rüya’dan beklenmedik bir iddia geldi. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un, dizinin senaryosunda yapılan değişiklikler sonrası setten ayrıldığı ileri sürüldü.

ÇAĞATAY ULUSOY EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR MU?

Eşref Rüya dizisinin başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy’un projeden ayrılacağı yönündeki iddialar dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi. Son kulis bilgilerine göre, ünlü oyuncu senaryoda yapılan değişikliklerden rahatsızlık duydu ve bu duruma tepki gösterdi. Dizinin Eşref Tek karakteri üzerinden ilerleyen hikâyesinde son bölümlerde yapılan senaryo değişikliklerinin, oyuncu ile yapım ekibi arasında fikir ayrılığına yol açtığı öne sürülüyor.

Çağatay Ulusoy’un, Eşref Tek karakterinin gidişatından memnun olmadığı ve bu nedenle yapım ekibiyle arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Söz konusu anlaşmazlığın ardından set ortamında tansiyonun yükseldiği ve bu sürecin sonunda ünlü oyuncunun diziden ayrılma kararı aldığı ileri sürülüyor. Ancak bu gelişmeyle ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇAĞATAY ULUSOY DİZİDEN AYRILACAK MI?

Ortaya atılan iddialara göre, Çağatay Ulusoy’un Eşref Rüya dizisinden dört bölüm sonra ayrılacağı konuşuluyor. Yapım ekibiyle yaşanan fikir ayrılığının ardından senaryonun yeniden şekillendiği, oyuncunun ise bu değişikliklere sıcak bakmadığı belirtiliyor. Eşref Tek karakterinin hikâyedeki yönünün değiştirilmesi üzerine tartışmaların başladığı iddia edildi.

Yapım sürecinde yaşanan bu gelişmelerin ardından Çağatay Ulusoy’un setten ayrıldığı öne sürülürken, dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Ünlü oyuncunun diziden gerçekten ayrılıp ayrılmayacağı konusunda hem yapım hem de oyuncu cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler, Eşref Rüya’nın gelecek bölümlerinde bu iddiaların netlik kazanmasını bekliyor.

EŞREF ÖLECEK İDDİASI! ÇAĞATAY ULUSOY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kulislerde dolaşan son bilgilere göre, Eşref Tek karakterinin ilerleyen bölümlerde senaryo gereği öleceği konuşuluyor. Bu gelişmenin Çağatay Ulusoy’un diziden ayrılmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu iddia edildi. Senaryoda yapılan değişikliklerin ardından Eşref karakterinin ölümüyle hikayede önemli bir kırılma yaşanacağı öne sürülüyor. İddiaların doğru çıkması durumunda Çağatay Ulusoy’un dizinin 22. bölümünden sonra Eşref Rüya’dan ayrılabileceği konuşulmakta.

Elde edilen bilgilere göre, oyuncunun senaryo değişikliklerinden rahatsızlık duymasıyla başlayan süreç, yapım ekibiyle yaşanan anlaşmazlık sonucu ayrılığa kadar uzandı. Ancak tüm bu iddialar henüz doğrulanmış değil.