Narkotik'ten Efeler'de darbe! 500 gram metamfetamin ele geçirildi: Koltuk değnekli şüpheliye tutuklama!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen ekipler başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

YARIM KİLO ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri Osman Yozgatlı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla M.N. (38) ve M.Ş.Y (45) isimli şüpheli şahısların ikametlerinde ve 1 araçta arama yaptı. Aramalar kapsamında 500 gram metamfetamin maddesi ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Şüpheliler M.N. ve geçirdiği trafik kazası dolayısıyla yürümekte zorluk çektiği öğrenilen M.Ş.Y. koltuk değneği ile cezaevine gönderildi.